Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάστηκε το αποκατεστημένο ιστορικό κτήριο του Κρατικού Ωδείου παρουσία Μενδώνη – Δείτε εικόνες

Με νότες να πλημμυρίζουν τον αέρα και το ιστορικό κτήριο φωταγωγημένο να δεσπόζει στη συμβολή των οδών Φράγκων και Λέοντος Σοφού, το κέντρο της Θεσσαλονίκης γέμισε μουσική και συγκίνηση. Από το μπαλκόνι του ορόφου, μουσικοί και σπουδαστές του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης έδιναν τον τόνο της γιορτής, λίγο πριν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη περάσει το κατώφλι του εμβληματικού κτηρίου για την τελετή των εγκαινίων του πλήρως αποκατεστημένου χώρου.

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης γιόρτασε τα 111 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας του επιστρέφοντας στο «σπίτι» του, το ιστορικό κτήριο που παραδόθηκε εκ νέου στο τέλος του περασμένου έτους χωρίς παρέκκλιση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται για ένα από τα λίγα κτήρια που επέζησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917, ενώ από το 1987 συνδέεται με το μοναδικό κρατικό ωδείο της χώρας.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σημείωσε ότι η αποκατάσταση του μνημείου αποτέλεσε μία από τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου, καθώς το κτήριο φέρει ιδιαίτερο ιστορικό και πολιτιστικό βάρος για την πόλη. Όπως εξήγησε, οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων και χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης με περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ επιπλέον χρηματοδότηση άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ στήριξε δράσεις και προγράμματα του Ωδείου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Η αποκατάσταση του κτηρίου-μνημείου ήταν προτεραιότητα και υπάκουε πλήρως στην πολιτική μας να αποκαθιστούμε, στο μέτρο του δυνατού και με τις δυνατότητες που μας εξασφαλίζουν τα οικονομικά του Υπουργείου, σημαντικά μνημεία», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού. «Η βούληση του Πρωθυπουργού ήταν να γίνουν παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα, να επουλωθούν πληγές και να αναδειχθούν κτήρια με ιδιαίτερο ιστορικό φορτίο που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία», πρόσθεσε.

Η κ. Μενδώνη υπογράμμισε επίσης τη σημασία του Ωδείου για τη μουσική εκπαίδευση και τη ζωή της πόλης. «Αυτό το Ωδείο είναι το μοναδικό κρατικό Ωδείο που διαθέτει η Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, η υποχρέωση έγινε φιλοδοξία για όλους μας», σημείωσε. «Τα προγράμματα που υλοποιούνται εδώ είναι εξαιρετικά σημαντικά για τους σπουδαστές και για τη νέα γενιά που αγαπά τη μουσική και θέλει να γίνει μουσικός. Ένα όμορφο αποκατεστημένο κτήριο και μια ζωντανή κυψέλη μουσικής δημιουργίας, πέρα από την εκπαιδευτική και πολιτιστική του διάσταση, έχει πολύ μεγάλη δυναμική για την ίδια την πόλη», τόνισε, απευθυνόμενη στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη. Παρόντες ήταν επίσης ο Μητροπολίτης Φιλόθεος, ο Συντονιστής Γραφείου Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Γιάννης Παπαγεωργίου, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Χρήστος Μήττας, εκπρόσωποι εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΠΟ κ.α.

Δράσεις, ψηφιακές εφαρμογές και μια μοναδική μουσική βιβλιοθήκη

Το εύρος των δράσεων που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια, παρουσίασε ο διευθυντής του Ωδείου Γεώργιος-Ιούλιος Παπαδόπουλος, δίνοντας έμφαση τόσο στις εκπαιδευτικές όσο και στις κοινωνικές πρωτοβουλίες του ιδρύματος. «Σε συνεργασία με την Ένωση Κωφών Βορείου Ελλάδος, τον Σύλλογο Κωφών και την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, εκπαιδεύσαμε επί επτά μήνες στα κρουστά έντεκα νεαρά άτομα με μερική ή ολική απώλεια ακοής», ανέφερε. «Τα παιδιά αυτά παρουσίασαν δύο συγκλονιστικές συναυλίες με τη συνοδεία της Ορχήστρας Εφήβων του Ωδείου. Ήταν η πρώτη πανελλήνια συναυλία Κωφών συμπολιτών μας που έπαιξαν μουσική με όλη τη σημασία της λέξης», είπε χαρακτηριστικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα αναφέρθηκε στον πλούτο των υποδομών του ιδρύματος. «Διαθέτουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη μουσική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα, με υλικό που ξεπερνά τα 20.000 τεκμήρια και με πλούσιο ιστορικό αρχείο που περιλαμβάνει σπάνια χειρόγραφα Ελλήνων συνθετών όπως ο Αιμίλιος Ριάδης, ο Χρήστος Δέλλας και ο Κώστας Νικήτας», πρόσθεσε. Τόνισε ακόμα πως έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί 50.000 σελίδες αρχειακού υλικού και από την άνοιξη ξεκινά νέο πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό αποθετήριο υψηλής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας.

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε επίσης στην πλούσια οργανοθήκη του Ωδείου, που αριθμεί 105 μουσικά όργανα, καθώς και στα αντίγραφα αρχαίων ελληνικών οργάνων που αποκτήθηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και αξιοποιούνται σε εκπαιδευτικές δράσεις. Όπως υπογράμμισε, το Ωδείο διαθέτει και πλήρως λειτουργικό αντίγραφο υδραύλεως, μοναδικό σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας.

Επιπλέον, μίλησε για τις ψηφιακές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν, όπως η Music Routes για κινητά τηλέφωνα, η οποία προτείνει μουσικές διαδρομές σε έξι τοπόσημα της Θεσσαλονίκης και μέσω επαυξημένης πραγματικότητας, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερώνεται για την ιστορία κάθε σημείου και ταυτόχρονα να ακούει μουσικά αποσπάσματα που συνδέονται με τις μουσικές παραδόσεις της πόλης.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ωδείου Νικόλαος Αβδελλάς, στάθηκε στον ιδιαίτερο συμβολισμό της επιστροφής στο ιστορικό κτήριο. «Είναι η επιστροφή στο σπίτι μας. Από την πρώτη ημέρα που οι αίθουσες του ιστορικού κτηρίου άνοιξαν και ξεκίνησαν τα μαθήματα, ο Φραγκομαχαλάς γέμισε μουσική», τόνισε και πρόσθεσε πως «τα συναισθήματα που όλοι νιώθουμε είναι χαρά, ικανοποίηση και διάθεση για ακόμη μεγαλύτερη προσφορά».

Ο ίδιος επισήμανε ότι η αποκατάσταση του χώρου επιτρέπει στο Ωδείο να συνεχίσει το έργο του σε ένα περιβάλλον αντάξιο της ιστορίας του. «Ένας ιστορικός χώρος αποκαταστάθηκε και μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε το έργο μας σε ένα περιβάλλον αντάξιο της ιστορίας και των φιλοδοξιών του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απένειμε στην υπουργό Πολιτισμού το μετάλλιο του Ωδείου, ως ένδειξη αναγνώρισης για τη συμβολή της στον πολιτισμό και τη μουσική παιδεία. «Το μετάλλιο αυτό δεν αποτελεί μόνο μια τιμητική διάκριση. Συμβολίζει την κοινή μας πίστη ότι ο πολιτισμός είναι θεμέλιο μιας ζωντανής κοινωνίας», ανέφερε ο κ. Αβδελλάς, λέγοντας πως «κάθε ευρώ που επενδύεται στη μουσική παιδεία αποτελεί επένδυση για το μέλλον».

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε σε κατάμεστη αίθουσα, ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα από κορυφαίους μουσικούς που συνδέονται με το Ωδείο. Το πρώτο τραγούδι του Richard Strauss, με τίτλο «Zueignung» (σ.σ. μεταφράζεται ελεύθερα ως «Αφοσίωση»), αφιερώθηκε στην υπουργό Πολιτισμού ως έκφραση ευγνωμοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ