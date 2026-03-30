Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με σχέδιο και αποτελέσματα τη βιομηχανία αλουμινίου

«Ο κλάδος του αλουμινίου είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας και της ελληνικής οικονομίας συνολικότερα», ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη 40η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου.

«Εκπροσωπεί την αντίληψή μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν κλάδο με ισχυρή μεταποιητική βάση, επενδύσεις στην τεχνολογία και στην ποιότητα, με έντονο αποτύπωμα στις εξαγωγές, στην απασχόληση και στην περιφερειακή ανάπτυξη, «που δημιουργεί εθνική προστιθέμενη αξία και ενισχύει την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η ιστορία του ελληνικού αλουμινίου είναι «ένα πραγματικό success story που ξεκίνησε πριν από πολλές δεκαετίες» και σήμερα αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο των μη σιδηρούχων μετάλλων, με περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις και πάνω από 80.000 άμεσα ή έμμεσα εργαζόμενους.

Έμφαση στα εξαγωγικά μεγέθη του κλάδου

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός Ανάπτυξης στα σημαντικά εξαγωγικά μεγέθη του κλάδου, επισημαίνοντας ότι το 2025 η συνολική αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 8,7%, ξεπερνώντας τα 2,8 δισ. ευρώ και διαμορφώνοντας καθαρό θετικό εμπορικό ισοζύγιο που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ.



«Είστε ένας δυναμικός, υγιής και εξωστρεφής κλάδος, τον οποίο οφείλουμε να στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά.



Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, σημείωσε ότι η πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα περιβάλλον πρωτοφανούς αβεβαιότητας, με σοβαρές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές, στις εφοδιαστικές αλυσίδες και κυρίως στο ενεργειακό κόστος.



Όπως τόνισε, η κρίση αυτή είναι πιθανόν «η δυσκολότερη και η χειρότερη που έχουμε αντιμετωπίσει αυτά τα 7 χρόνια», καθώς η περιοχή στην οποία εξελίσσονται οι πολεμικές επιχειρήσεις συνδέεται άμεσα με την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και αποτελεί κρίσιμο σταυροδρόμι μεταφοράς προϊόντων από και προς την Ευρώπη και την Ασία. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη, στο μέτρο των δυνατοτήτων της χώρας, να στηρίξει την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, ώστε να διατηρηθεί όρθια η ελληνική οικονομία και να μην αμφισβητηθεί «ο θετικός κύκλος και το θετικό momentum» που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία επτά χρόνια.

Στήριξη στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Θεοδωρικάκος στο θέμα της ενέργειας και στη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι «η κυβερνητική απόφαση για το πώς θα υποστηριχθούν θα ανακοινωθεί εντός ολίγων ημερών». Όπως είπε, έχει προηγηθεί μεγάλη προεργασία, ιδίως από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχει την αρμοδιότητα, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης «υποστήριξε με όλες του τις δυνάμεις τα αιτήματα της ελληνικής βιομηχανίας».



Πρόσθεσε ακόμη ότι έχουν εξασφαλιστεί σημαντικοί πόροι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από το Modernization Fund και σημείωσε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μαζί και θα συνιστούν σημαντική στήριξη και για τον κλάδο.



Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε, επίσης, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζει έμπρακτα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου. Όπως ανέφερε, τα τρία πρώτα καθεστώτα που προκηρύχθηκαν αξιολογήθηκαν μέσα σε

90 ημέρες, τον ταχύτερο χρόνο τέτοιων προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



«Εντός των επόμενων ημερών επαναπροκηρύσσουμε και τα τρία καθεστώτα: τη μεταποίηση, τις μεγάλες επενδύσεις άνω των 15 εκατ. ευρώ και το ειδικό καθεστώς που αφορά κυρίως τις παραμεθόριες περιοχές και τους πιο αδύναμους νομούς της

ελληνικής επικράτειας», σημείωσε, τονίζοντας πως συνιστούν σημαντικές ευκαιρίες για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες «σε έναν κλάδο που εκφράζει τη δυναμική και την προοπτική της ελληνικής οικονομίας».

Στο πλευρό του κλάδου του αλουμινίου

Τέλος, υπογράμμισε ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στον κλάδο του αλουμινίου, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην αντιμετώπιση καθημερινών ζητημάτων που επηρεάζουν τη λειτουργία του.



«Παρά τις δυσκολίες της διεθνούς συγκυρίας, ο κλάδος διαθέτει όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για να προχωρήσει ακόμη πιο δυναμικά το επόμενο διάστημα» είπε, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να υποδεχθεί νέες επενδύσεις και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες και σε αυτό το πεδίο.