MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Έγκριση 400 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν για τη βαριά βιομηχανία και αυτάρκεια στην παραγωγή χαρτιού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δύο σημαντικές εξελίξεις για τη βιομηχανία και την ελληνική οικονομία ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δυνατότητα χρηματοδότησης ύψους 400 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της βαριάς βιομηχανίας, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στήριξης επενδύσεων σε τομείς όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η μεταλλευτική βιομηχανία, όπου έως σήμερα δεν υπήρχε αντίστοιχο πλαίσιο ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις από μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι, μέσω στρατηγικής επένδυσης που υποστηρίζεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, επιτεύχθηκε αυτάρκεια στην παραγωγή χαρτιού, με την εγχώρια παραγωγή να καλύπτει πλέον το σύνολο των αναγκών της χώρας. Όπως τόνισε, η εξέλιξη αυτή περιορίζει την ανάγκη εισαγωγών και συνιστά σημαντική οικονομική επιτυχία.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και καλύτερες αμοιβές, ιδιαίτερα για τους νέους εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα αναφέρει ο υπουργός: «Δυο πολύ καλά νέα σήμερα για την βιομηχανία μας, και μας ενδιαφέρουν όλους, γιατί η βιομηχανία δημιουργεί χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας με πολύ καλύτερους μισθούς, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους.

Η πρώτη είδηση: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνει πλέον την δυνατότητα να ενισχύουμε οικονομικά σημαντικές επενδύσεις σε τομείς όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η μεταλλευτική βιομηχανία, όπου μέχρι τώρα αυτό δεν γινόταν.

‘Αρα, μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες μπορούν να στηριχτούν για περαιτέρω επενδύσεις για νέες θέσεις εργασίας.

Η δεύτερη πολύ καλή είδηση: με επένδυση που ενισχύει το υπουργείο Ανάπτυξης, πετυχαίνουμε η παραγωγή χαρτιού να καλύπτει το σύνολο των αναγκών της χώρας.

Πολύ απλά, η Ελλάδα δεν θα χρειάζεται να εισάγει χαρτί και αυτό είναι μία σημαντική οικονομική επιτυχία».

Τάκης Θεοδωρικάκος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Αίγιο: “Βρίσκουμε σκάγια στα ρούχα τους” λένε οι συγγενείς των παιδιών που δέχτηκαν επίθεση με καραμπίνα από 46χρονο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Έγκαυμα στους κερατοειδείς της υπέστη 15χρονη στο καρναβάλι της Κισαμου – “Η νύχτα ήταν εφιαλτική – Οι πόνοι ήταν αφόρητοι”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σπάνιο κειμήλιο της Επανάστασης του ’21 εκτίθεται στο Πολεμικό Μουσείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τρεις νεαροί με την απειλή γκλοπ έκλεψαν χρυσές αλυσίδες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Άγριος ξυλοδαρμός 25χρονης από τον σύντροφό της: Την τράβηξε από τα μαλλιά και της μαύρισε το μάτι

LIFESTYLE 11 λεπτά πριν

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης έγινε πατέρας για δεύτερη φορά – Η Αγοραστή Αρβανίτη έφερε στον κόσμο τον γιο τους