Θεοχάρης για Τσίπρα: Είχαν σχέδιο να μας πάνε στην δραχμή – Πριν το δημοψήφισμα έψαχναν εταιρείες για να τυπώσουν χαρτονομίσματα

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης μίλησε για την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και πριν το δημοψήφισμα του 2015.

Μιλώντας στο Ertnews ο Χάρης Θεοχάρης είπε ότι όταν είχε καταγγείλει στη Βουλή ότι υπήρχε σχέδιο για να μας πάνε στην δραχμή, τον απείλησαν με εισαγγελέα. Είπε όμως και κάτι ακόμα πιο σοκαριστικό: «Χτυπούσαν», είπε «τις πόρτες των εταιρειών που τυπώνουν χαρτονομίσματα για να δουν που μπορούν να πάνε να τυπώσουν».

Είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ τα θυμάμαι γιατί κατήγγειλα το σχέδιο, είχα συγκεκριμένους πληροφοριοδότες μέσα από τα υπουργεία που μου έλεγαν συγκεκριμένα μέτρα που ήταν έτοιμοι να κάνουν. Διατίμηση στα φάρμακα, να μην πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι για έναν μήνα. Υπήρχε ολόκληρο σχέδιο. Ήταν ολόκληρο σχέδιο για να πάμε στη δραχμή.

Τα παράλληλα νομίσματα του Βαρουφάκη, θα πληρωνόντουσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά τα τρία τέταρτα ψηφιακά ηλεκτρονικά να μην μπορείτε να τα κάνετε τίποτα μόνο να πληρώνετε φόρους. Δεν θα πληρωνόσασταν για ένα μήνα γιατί προπληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Υπήρχε κανονικό σχέδιο.

Το ίδιο βράδυ πήγα στη Βουλή και τα κατήγγειλα και με απείλησαν την ίδια στιγμή ότι θα με πάνε στον εισαγγελέα. Ήταν έντονες οι στιγμές. Όταν σας είπα ότι βγήκε και είπε αυτά ο Καμμένος. Εγώ ξέρω ότι ήταν ένα σχέδιο που δουλευόταν και ήταν αληθινό.

Εγώ μίλησα τότε με τον κ. Στουρνάρα με πήρε να με ρωτήσει και ο ίδιος γιατί είχε κι εκείνος πληροφορίες από την δική του πλευρά ότι χτυπούσαν τις πόρτες των εταιρειών που τυπώνουν χαρτονομίσματα για να δουν που μπορούν να πάνε να τυπώσουν. Και μάλιστα όχι σε αυτή την πλευρά του ημισφαιρίου, της υφηλίου».

Όλα όσα είπε ο Χάρης Θεοχάρης με αφορμή και την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Γιάννη Στουρνάρα και τον Αλέξη Τσίπρα.

«Την έζησα πολύ έντονα εκείνη την περίοδο ως βουλευτής του Ποταμιού», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης μιλώντας στο Ertnews.

«Κατήγγειλα στη Βουλή ότι υπήρχε σχέδιο οργανωμένο για τη δραχμή και σηκώθηκε τότε από τα υπουργικά έδρανα η κα Φωτίου και με απείλησε με εισαγγελέα. Είπε «υπάρχουν και εισαγγελείς κ. Θεοχάρη». Το είχα πει στη Βουλή πριν το δημοψήφισμα. Θυμάστε και τις δηλώσεις του Καμμένου ότι ο στρατός εγγυάται την εσωτερική ασφάλεια; Πράγματα εντελώς αντισυνταγματικά γίνονταν πάρα πολλά και ήταν πολύ έντονες εκείνες οι ημέρες. Και το ίδιο βράδυ σε τηλεοπτική εκπομπή είχα τον κ. Κατρούγκαλο να με κοροϊδεύει και να λέει: «δεν ακούω τις μηχανές να τυπώνουν δραχμές». Βέβαια όλα αυτά μετά από λίγες εβδομάδες επιβεβαιώθηκαν και από τον κ. Βαρουφάκη. Θυμάστε το ηχητικό. Ζήσαμε δηλαδή πολύ επικίνδυνες για τη χώρα στιγμές τις οποίες πρέπει να αφήσουμε πίσω όχι όμως να τις ξεχάσουμε. Πρέπει να τις θυμόμαστε για να τις αποφύγουμε».

Ερωτηθείς αν φοβήθηκε κάποια στιγμή ότι η χώρα κινδυνεύει απάντησε: «Πριν το δημοψήφισμα θεωρούσα… Κοιτάξτε για να μπορέσει να επανέλθει η χώρα έπρεπε ο κ. Τσίπρας τότε να προδώσει αυτά που είχε πει στον ελληνικό λαό. Έκανε ένα δημοψήφισμα το οποίο 24 ώρες μετά το πήρε πίσω και κάνοντας αυτή τη στροφή το πλήρωσε η χώρα. Είχε άλφα στα χέρια του έκανε αυτό τον διαπραγματευτικό ελιγμό και πήρε άλφα δεύτερα. Πήρε τα μισά από όσα θα έπαιρνε πριν το δημοψήφισμα. Αν αυτός ο διαπραγματευτικός ελιγμός ήταν και συνειδητός τότε έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκτός και αν όλο αυτό έγινε για να ξεσπάσει ψυχολογικά ο λαός να εκτονωθεί αλλά με κόστος και να νιώσουμε ότι τουλάχιστον το προσπαθήσαμε».

Για το αν διάβασε το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού απάντησε: «Διάβασα μερικά κομμάτια αλλά όχι ολόκληρη την Ιθάκη. Αυτό που έχει σημασία είναι το πολιτικό κομμάτι. Ο κ. Τσίπρας δεν έγραψε την Ιθάκη για να γράψει ένα βιβλίο ούτε θέλει να γίνει συγγραφέας. Την έγραψε ως την αρχή ενός πολιτικού πρότζεκτ ενός προτάγματος να μπορέσει ξανά να ενώσει τις δυνάμεις που θέλει να εκπροσωπήσει για να ξαναέρθει στα πράγματα. Αν αυτό κάνεις γράφεις ένα βιβλίο με το τι έχει γίνει σε ένα κεφάλαιο και τα υπόλοιπα για το τι θέλεις να κάνεις στη χώρα. Να γίνεις ξανά πρωθυπουργός. Αυτοί που γράφουν τα απομνημονεύματά τους είναι αυτοί που έχουν τελειώσει την καριέρα τους στη μουσική στο θέατρο στην πολιτική και κλείνουν λογαριασμούς με την ιστορία. Δεν λέει τίποτα πολιτικά σε κανέναν».

