Θαν. Παπαθανάσης: Με ψεύτικο προφίλ μου επικοινωνούν με πολίτες – Μη δώσετε προσωπικά στοιχεία ή χρήματα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για την ύπαρξη και ενεργή διαχείριση ψεύτικου προφίλ στο Facebook, που χρησιμοποιεί το όνομά του και τη φωτογραφία του, για να προσεγγίσει πολίτες μέσω μηνυμάτων και να ζητήσει χρήματα, ενημερώνει με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό ο βουλευτής της ΝΔ, Θανάσης Παπαθανάσης.

«Πρόκειται για απάτη. Δεν έχω καμία σχέση», διευκρινίζει ο κ. Παπαθανάσης, ενημερώνοντας ότι το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ολόκληρη η προ ημερών ανάρτησή του έχει ως εξής:

«Προσοχή – Ψεύτικο προφίλ στο Facebook

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στο Facebook ένα ψεύτικο προφίλ που χρησιμοποιεί το όνομά μου και τη φωτογραφία μου, προσεγγίζοντας πολίτες μέσω μηνυμάτων και ζητώντας χρήματα.

Πρόκειται για απάτη.

Δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα προφίλ, ούτε επικοινωνώ ποτέ προσωπικά με πολίτες για οικονομικά ζητήματα ή δωρεές.

Σας παρακαλώ:

Μην ανταποκριθείτε σε τέτοια μηνύματα.

Μην δώσετε προσωπικά στοιχεία ή χρήματα.

Κάντε αναφορά (report) στο ψεύτικο προφίλ, ώστε να αφαιρεθεί το συντομότερο δυνατό.

Το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».

Νίκος Παπαθανάσης

