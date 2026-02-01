MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Εθνικό καθήκον ενότητας η επιστολική ψήφος των ομογενών

THESTIVAL TEAM

«Η επιστολική ψήφος είναι μια μεγάλη εθνική και δημοκρατική μεταρρύθμιση», σημειώνει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News. «Η επιτυχημένη εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές του 2024 απέδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια και διαφάνεια. Στόχος μας είναι να εφαρμοστεί και στις εθνικές εκλογές. Σε μια εποχή μεγάλων διεθνών αναταράξεων, η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιεί όλες τις δυνάμεις του Ελληνισμού παγκοσμίως και αυτό εξυπηρετείται και από τη συμμετοχή στις εθνικές εκλογές», επισημαίνει ο υπουργός Ανάπτυξης.

Όπως τονίζει ο κ. Θεοδωρικάκος, με την πρόταση του υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου, για καθιέρωση εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με τρεις βουλευτές, οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν για πρώτη φορά να εκλέγουν οι ίδιοι τους εκπροσώπους τους στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, αναφερόμενος στο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περιόδου, υπογραμμίζει πως σε έναν κόσμο με γεωπολιτικές αναταράξεις και αβεβαιότητες η χώρα έχει ανάγκη από εθνική στρατηγική και σταθερή πορεία με καθαρές πολιτικές λύσεις. «Δεν έχουμε την πολυτέλεια πειραματισμών, που στο παρελθόν μάς κόστισαν ακριβά», σημειώνει.

