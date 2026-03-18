ΣΥΡΙΖΑ: “Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι γαλάζιο και με υπογραφή Κυριάκος Μητσοτάκης”

«Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων είναι γαλάζιο και με υπογραφή Κυριάκος Μητσοτάκης», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ επιτίθεται στον ‘Αδωνη Γεωργιάδη λέγοντας ότι επανέλαβε από το βήμα της Βουλής το «χυδαίο ψέμα» ότι «ο Λαβράνος και η Krikel, την πρώτη του σύμβαση την υπέγραψαν με το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως το 2016, επί υπουργίας του κυρίου Τόσκα».

«Ο ‘Αδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος προχθές υποστήριξε, χωρίς αιδώ, το αδιανόητο για μια δημοκρατική Πολιτεία, ότι οι παρακολουθήσεις υπουργών είναι περίπου αναπόφευκτη κανονικότητα, σήμερα επιχειρεί και πάλι να θολώσει τα νερά», αναφέρει ακόμη και προσθέτει: «Και αναπαράγει το ανυπόστατο σενάριο που διακινούσε αρχικά η ΝΔ για τις υποκλοπές: ότι δήθεν οι καταδικασμένοι (πλέον) από τη δικαιοσύνη και οι εταιρείες τους απέκτησαν συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Ακολούθως παραθέτει μία σειρά γεγονότα και δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα:

1) Η εταιρεία Krikel, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών, έχει μοναδικό πελάτη το Δημόσιο, μέσω των συμβάσεων για τους ασυρμάτους TETRA της ΕΛ.ΑΣ. Με άλλα λόγια, το κρατικό χρήμα κινούσε την μηχανή των υποκλοπών.

2) Πώς βρέθηκε αυτή η εταιρεία να κάνει δουλειές με το Δημόσιο; Υπεδείχθη ως συντηρήτρια, προνομιακά και απευθείας, από μια άλλη εταιρεία, την Lamas Pinto Consultants Corporation, προκειμένου να κάνει μια «δωρεά» δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσε στο σύστημα επικοινωνίας της Ελληνικής Αστυνομίας, το λεγόμενο Tetra.

Πότε δώρισε αυτούς του ασυρμάτους; Το 2014, επί υπουργίας Βασίλη Κικίλια. Στην αποδοχή, οριζόταν ότι η πάροχος εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να ορίζει τη συντηρήτρια εταιρία.

3) Το 2017, επί ΣΥΡΙΖΑ, η δωρήτρια εταιρεία υπέδειξε δεσμευτικά αντί της Ιονικής Τεχνολογικής, που είχε μέχρι τότε τη συντήρηση, την εταιρεία Krikel ως συντηρήτρια των ασυρμάτων. Ο Νίκος Τόσκας, ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δεσμευόταν από τη δωρεά του 2014 να δεχθεί την εταιρεία που υπέδειξε η δωρήτρια. Τουλάχιστον επαναδιαπραγματεύτηκε το κόστος της συντήρησης, εξοικονομώντας 500.000 ευρώ τον χρόνο.

4) Επί υπουργίας Όλγας Γεροβασίλη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την περίοδο 2018 – 2019, η σύμβαση συντήρησης δεν πληρώθηκε γιατί οι ασύρματοι δεν λειτουργούσαν. ‘Αρα, δεν είχαν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις της εταιρείας προς το ελληνικό δημόσιο.

5) Ωστόσο, σε αυτή την εταιρεία, την εταιρεία Krikel (η οποία έκανε από κοινού με την Intellexa εξαγωγές του λογισμικού predator στο εξωτερικό με τις ευλογίες και την άδεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη), έγιναν απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων το 2019, το 2020, και το 2021, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πότε δηλαδή; Την περίοδο των υποκλοπών!».

Συνεχίζοντας αναφέρει: «Πρόκειται για την εταιρεία που είχε νόμιμο εκπρόσωπο τον «αχυράνθρωπο» του Λαβράνου, Σταμάτη Τρίμπαλη, ο οποίος κατέθεσε ενόρκως ότι του δόθηκαν από πριν οι ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής (το 2022).

Στη στημένη αυτή διαδικασία, ο κ. Τρίμπαλης ρωτήθηκε αν υπέγραψε ο ίδιος με τον κ. Τόσκα. Σήμερα, καταγγέλλει ότι τον καθοδήγησαν να ψευδομαρτυρήσει ότι γνώριζε και υπέγραψε με τον κ. Τόσκα, αν και πλέον ομολογεί τελικά ότι δεν τον γνωρίζει!

Επιπλέον, στην Εξεταστική των στημένων ερωτήσεων του 2022,οι βουλευτές της ΝΔ καθοδήγησαν τον κ. Τρίμπαλη να πει ότι οι συμβάσεις της ΝΔ με την Krikel είναι δήθεν παρακολουθηματικές της αρχικής δωρεάς του 2014. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά ισχύει είναι ότι οι συμβάσεις της κυβέρνησης της ΝΔ (την περίοδο 2019 με 2021) είναι αυτοτελείς απευθείας αναθέσεις προς την Krikel. Είναι επιλογή και μεθόδευση της παρούσας κυβέρνησης.

Επίσης, στη Εξεταστική Επιτροπή των στημένων ερωτήσεων, η ΝΔ καθοδήγησε τον κ. Τρίμπαλη να ισχυριστεί ότι δήθεν συνέτρεχε λόγος να πληρωθεί η Krikel παρατύπως, δηλαδή να λάβει εκατομμύρια ευρώ χωρίς καν τιμολόγια! Προσπαθώντας έτσι να συνδέσει την κρίση στον Έβρο, η οποία διαδραματίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020, με μια σύμβαση που υπεγράφη πολύ αργότερα, τον Απρίλιο του 2021!».

Συμπυκνώνοντας ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει: «Επρόκειτο σαφώς για μια μεθοδευμένη απόπειρα να κατηγορηθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και να “κουκουλωθούν” οι απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και οι παράτυπες πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Krikel, από το 2019 και μετά.

Τα γεγονότα, όμως, είναι συγκεκριμένα και ξεκάθαρα. Τα υπόλοιπα είναι απλά θόρυβος και λάσπη, η οποία πλέον δεν μπορεί να γίνει πιστευτή από κανέναν και καμία.

Οι υποκλοπές, θύμα των οποίων ήταν και ο ίδιος ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης, έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη».