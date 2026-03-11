ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μέτρα απροκάλυπτης κοροϊδίας που έχει αποδειχθεί ότι επιβαρύνουν τους πολίτες

Για απροκάλυπτη κοροϊδία σε ζωντανή μετάδοση, κάνει λόγο το τμήμα Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζοντας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και προσθέτει: «Η κυβέρνηση της ΝΔ σέρβιρε “ξαναζεσταμένο φαγητό” για νέα μέτρα».

Ακολούθως εξηγεί: «Η κυβέρνηση, λοιπόν, επαναφέρει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα, που η ίδια κατήργησε τον περασμένο Ιούλιο. Ένα μέτρο που εφαρμόστηκε επί τέσσερα χρόνια και αύξησε τις τιμές των τροφίμων κατά 34%. Ένα μέτρο που εκτόξευσε τον τζίρο των supermarket από τα 9 δισ. ευρώ το 2021 σε 13 δισ. ευρώ το 2024. Το ίδιο επικοινωνιακό παιχνίδι επαναλαμβάνει και στα καύσιμα. Ανακοινώνει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους όταν σχεδόν το 60% της τιμής είναι φόροι, ενώ δεν μπήκε καν στον κόπο να πει ποιος θα ελέγχει την αγορά και ποιος θα επιβάλλει κυρώσεις. Για τους παρόχους ενέργειας δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη, ενώ “ξεχάστηκαν” και τα πλαφόν σε λιπάσματα και ζωοτροφές, παρότι η ίδια η κυβέρνηση μιλά για κλάδους υψηλού κινδύνου αισχροκέρδειας.

Με απλά λόγια: πολλή επικοινωνία, καμία πραγματική παρέμβαση στην αγορά».

Ακολούθως καταθέτει τις δικές του προτάσεις υποστηρίζοντας ότι αν η κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, θα προχωρούσε άμεσα:

* στη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στο κατώτατο επίπεδο της ΕΕ,* στον μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά,* στη φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών εταιρειών,* στην επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας με ουσιαστικούς ελέγχους.

Καταλήγοντας σημειώνει: «Όλα αυτά, βέβαια, προϋποθέτουν σύγκρουση με ισχυρά συμφέροντα, αλλά η ΝΔ έχει αποδείξει ότι δεν τολμά, επιλέγει συνειδητά να αφήνει και πάλι τους πολίτες απροστάτευτους, να πληρώνουν την ακρίβεια από την τσέπη τους».