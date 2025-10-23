MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν διστάζει να στέλνει τα ΜΑΤ να χτυπήσουν γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές

Για «αυταρχισμό και καταστολή» κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανακοίνωσή του, για τα επεισόδια στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει πάρει για τα καλά την κατηφόρα και πλέον δεν διστάζει να στέλνει τα ΜΑΤ να χτυπήσουν γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές που διαμαρτύρονται για τις αιφνιδιαστικές και αντιπαιδαγωγικές συγχωνεύσεις τμημάτων σε δημοτικά σχολεία», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:

«Η εικόνα των αστυνομικών οργάνων με πλήρη εξάρτηση, να σπρώχνουν με τις ασπίδες, να ρίχνουν χημικά και να εκτοξεύουν βόμβες κρότου λάμψης εναντίον των ανθρώπων που διαδήλωναν μπροστά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, συνιστά ντροπή και όνειδος για όποιον έχει δώσει τέτοιες εντολές αυθαιρεσίας στην Αστυνομία. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη».

«Το έχουμε ξαναπεί: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταρρέει και για να κρατηθεί λίγο ακόμα στην εξουσία, επιτίθεται στην κοινωνία που ζητάει δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, υγεία και παιδεία», καταλήγει η ανακοίνωση.

