MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ανακοίνωσή του, «καταδικάζει απερίφραστα την πολεμική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν», «μια άκρως επικίνδυνη εξέλιξη που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά δεν αφήνει ανεπηρέαστη την Ελλάδα». «Δεν υπάρχει καμία νομιμοποιητική βάση για τις ενέργειες Τραμπ-Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή, που οδηγούν σε ένα γενικευμένο πόλεμο στην περιοχή» προσθέτει.

Αναφέρει ότι η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ως μέλος της Ε.Ε οφείλει να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνης και διπλωματίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και καταλήγοντας τονίζει:

«Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια. Το συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων είναι η ειρήνη και η σταθερότητα, μέσα από τη διπλωματική επίλυση και σε αυτήν την κατεύθυνση οφείλει να κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής».

ΣΥΡΙΖΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ιράν: Πάνω από 20 νεκροί σε δημοτικό σχολείο θηλέων που βομβάρδισε το Ισραήλ – Βίντεο ντοκουμέντο

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Τρεις ξηροί καρποί που ενισχύουν το κολλαγόνο – Μικροσκοπικά ελιξίρια νεότητας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών από 2 έως 6 Μαρτίου

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ταινία που στέλνει ισχυρό μήνυμα ελπίδας για το μέλλον των θαλασσών προβάλλεται με ελεύθερη είσοδο

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Εκτροχιάστηκε τραμ στο Μιλάνο: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες – Δείτε βίντεο