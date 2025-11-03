ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με ένα απλό τηλέφωνο ακυρώνονταν έλεγχοι σε αγροκτηνοτρόφους

Σε σχολιασμό της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αναφέρουν πως «με ένα απλό τηλέφωνο ακυρώνονταν προγραμματισμένοι έλεγχοι σε αγροτοκτηνοτρόφους, παρά τα όσα κατέθεσε ενόρκως ο “γαλάζιος” πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γ. Στρατάκος».

Παράλληλα επισημαίνουν πως ο εισηγητής του κόμματος στην Εξεταστική Επιτροπή, Βασίλης Κόκκαλης, «ανέφερε περιστατικό που αφορούσε σε προγραμματισμένο έλεγχο σε συνεταιρισμούς της Κρήτης για την τήρηση των κριτηρίων σε προϊόντα ΠΟΠ. Κατόπιν τηλεφωνικής παρέμβασης του Β’ Αντιπροέδρου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Π. Χατζηνικολάου, σε αρμόδιο ελεγκτή, ακυρώθηκε ο έλεγχος στον Συνεταιρισμό Ρεθύμνου, πρόεδρος του οποίου είναι ο κ. Γιάννης Γλεντζάκης, γνωστός για τις σχέσεις του με τον Γιώργο Ξυλούρη (“Φραπέ”) και ένα από τα δεσμευμένα ΑΦΜ του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κομμάτι δηλαδή του συστήματος το οποίο βρισκόταν υπό την προστασία των “άριστων” διοικητικών στελεχών της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «ο Β. Κόκκαλης προσκόμισε σχετικό έγγραφο που καταγράφει την ακύρωση του συγκεκριμένου ελέγχου, εκθέτοντας τον Γ. Στρατάκο που ισχυρίστηκε ενώπιον των μελών της Εξεταστικής ότι “είναι αδύνατον” να ακυρώνονται έλεγχοι κατόπιν τηλεφωνικής εντολής».