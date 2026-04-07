ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια, ούτε ηθικούς φραγμούς

Στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί «μεθόδευσης» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με στόχο την κυβέρνηση, αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστηρίζοντας ότι «δείχνουν ότι οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς. “Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης” που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας».

Συνεχίζοντας την επίθεση αναφέρει: «Πώς αλλιώς να χαρακτηριστεί η κίνηση ενός υπουργού να αμφισβητήσει ανοιχτά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή ερευνά δικογραφίες που αφορούν βουλευτές της ΝΔ, και απ’ ό,τι φαίνεται μόνο της ΝΔ; Η πραγματικότητα είναι απλή και αμείλικτη: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά πιθανές απάτες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αναφορές ακόμη και σε πολιτικά πρόσωπα.

Και αντί η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις, επιλέγει να στοχοποιήσει τον θεσμό που ερευνά. Πέρα από τα υπόλοιπα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Η γραμμή πλέον είναι ξεκάθαρη: Όποιος ελέγχει την εξουσία, βαφτίζεται «συνωμότης». Όποιος αναδεικνύει σκάνδαλα και ερευνά στοχοποιείται από το Μαξίμου και τους «λαγούς» του. Αυτή η στάση είναι πολιτικά ανήθικη και θεσμικά επικίνδυνη».

Κλείνοντας υποστηρίζει: «Η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει ένα σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων σε δήθεν “πολιτική δίωξη”, γιατί δεν μπορεί να απαντήσει στην ουσία: ποιοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, με ποιους όρους και προς όφελος ποιων».