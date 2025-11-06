MENOY

Συνάντηση της Έλενας Ράπτη με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα

Σε εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας κ. Έλενας Ράπτη, με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Ιωάννη Μπούγα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση των πολιτικών για την προστασία και τη στήριξη των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Έλενα Ράπτη, δήλωσε: «Με σταθερή συνεργασία και κοινό βηματισμό, εργαζόμαστε για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την προετοιμασία της χώρας μας ενόψει της δεύτερης αξιολόγησης από τη GREVIO. Προχωράμε με συνέπεια, συντονισμό και στόχο ένα ασφαλές περιβάλλον για κάθε γυναίκα, κάθε παιδί, κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη προστασίας και υποστήριξης».

