Στον Ευαγγελισμό ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη

Στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μεταβαίνει αυτήν την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, ο πρωθυπουργός βρισκόταν νωρίτερα στο VIP του Ελευθέριος Βενιζέλος όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και αυτήν την ώρα είναι καθοδόν για το νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μεταβεί και το πρωί στο νοσηλευτικό ίδρυμα λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του στενού του συνεργάτη.

Για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μίλησε νωρίτερα ο γιατρός που χειρούργησε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο Ευτύχιος Αρχοντάκης που έκανε την επέμβαση στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο έπειτα από ρήξη ανευρύσματος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι επόμενες 10 ημέρες θα είναι κρίσιμες.

Όπως είπε ο Ευτύχιος Αρχοντάκης στον ΑΝΤ1, «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες» και «πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι». Τόνισε ότι καθαρή εικόνα για την κατάστασή του θα έχουν οι γιατροί αφού περάσουν 10 ημέρες. «Θα είναι 10 μέρες αγωνίας», εξήγησε. «Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως», είπε ο κ. Αρχοντάκης που δήλωσε ικανοποιημένος από την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε.