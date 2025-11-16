MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις 13:45 η συνάντηση Μητσοτάκη-Ζελένσκι στο Μέγαρο Μαξίμου

THESTIVAL TEAM

Τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13:45 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θα ακολουθήσουν συνάντηση των δύο ηγετών, δηλώσεις στον Τύπο και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

