MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Στην Καλαμαριά σήμερα η κηδεία του Δημήτρη Σταμάτη – Παρών ο Αντώνης Σαμαράς

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η κηδεία του πρώην υπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Σταμάτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, θα τελεστεί σήμερα στις 12:30, στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς.

Το παρών στην εξόδιο ακολουθία αναμένεται να δώσει και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Ενδεικτικό ήταν και τo συγκινητικό «αντίο» του πρώην πρωθυπουργού:

«Αντίο Δημήτρη μου! Έφυγες όπως έζησες. Υπήρξες πάντοτε ένας μεγάλος και ανιδιοτελής Πατριώτης. Αντίο φίλε! Αντίο αδελφέ!»

Ο Δημήτριος Σταμάτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, ενώ άσκησε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Το 1985 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ, έως και το 1993. Στη συνέχεια διατέλεσε διοικητής της ΥΠΑ, καθώς και Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενώ την περίοδο 2005 – 2009 χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στις 21 Ιουνίου 2012 ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης του προέδρου της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά, ενώ ήταν αρμόδιος για την ομαλή λειτουργία και συνεννόηση των κυβερνητικών εταίρων.

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ήταν υποψήφιος στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της ΝΔ, θέση στην οποία εξελέγη.

Αντώνης Σαμαράς Δημήτρης Σταμάτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Αθήνα: Χιλιάδες διαδηλωτές στην πορεία για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου – Συνολικά 11 συλλήψεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Αγγελική Ηλιάδη σε ευθεία επίθεση στον Ουγγαρέζο: Δεν έχει ήθος και παιδεία, να μάθει να μιλάει στις γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Συναγερμός στο Λονδίνο για έκρηξη σε βαν σε υπόγειο πάρκινγκ – Πληροφορίες για έναν τραυματία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 ώρες πριν

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Λευκάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Γαβρόγλου: Να αντιμετωπίσουμε το βιβλίο του Τσίπρα με σοβαρότητα, περιέχει στοιχεία που θα ξανασκεφτούμε τις αποφάσεις μας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Βορίζια: Το “ντοκουμέντο” που προσκόμισε ο 23χρονος για να αντικρούσει τις κατηγορίες