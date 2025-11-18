Θεσσαλονίκη: Στην Καλαμαριά σήμερα η κηδεία του Δημήτρη Σταμάτη – Παρών ο Αντώνης Σαμαράς

Η κηδεία του πρώην υπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Σταμάτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, θα τελεστεί σήμερα στις 12:30, στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς.

Το παρών στην εξόδιο ακολουθία αναμένεται να δώσει και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Ενδεικτικό ήταν και τo συγκινητικό «αντίο» του πρώην πρωθυπουργού:

«Αντίο Δημήτρη μου! Έφυγες όπως έζησες. Υπήρξες πάντοτε ένας μεγάλος και ανιδιοτελής Πατριώτης. Αντίο φίλε! Αντίο αδελφέ!»

Ο Δημήτριος Σταμάτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, ενώ άσκησε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Το 1985 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ, έως και το 1993. Στη συνέχεια διατέλεσε διοικητής της ΥΠΑ, καθώς και Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενώ την περίοδο 2005 – 2009 χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στις 21 Ιουνίου 2012 ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης του προέδρου της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά, ενώ ήταν αρμόδιος για την ομαλή λειτουργία και συνεννόηση των κυβερνητικών εταίρων.

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ήταν υποψήφιος στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της ΝΔ, θέση στην οποία εξελέγη.