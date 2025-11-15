Στην Αθήνα την Κυριακή ο Ζελένσκι – Τι θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων και το μήνυμά του

Επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 16 Νοεμβρίου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τα ενεργειακά και τον κάθετο διάδρομο να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ανέφερε στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος Γιάννης Καντέλης, η επίσκεψη του Ζελένσκι λαμβάνει χώρα μετά από δύο περίπου χρόνια. Είχε επισκεφθεί συγκεκριμένα ξανά την Αθήνα τον Αύγουστο του 2023.

Στο μεταξύ, δεν έχουν ανακοινωθεί οι ώρες των συναντήσεων του Ουκρανού προέδρου στην Αθήνα για λόγους ασφαλείας, όπως συμβαίνει σε κάθε ταξίδι του Ζελένσκι.

Σημειώνεται ότι ο Ουκρανός ηγέτης θα συναντήσει κατά σειρά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ακολούθως τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου και οι συναντήσεις του θα ολοκληρωθούν με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Η ενέργεια αποτελεί το πιο καυτό θέμα των συζητήσεων στις συναντήσεις αυτές.

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Καντέλης, «ο κάθετος διάδρομος, η μεταφορά δηλαδή αερίου από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προς την Ουκρανία μέσω χωρών όπως είναι η Ρουμανία και η Μολδαβία, είναι ένα κομβικό έργο, στο οποίο υπήρξαν εξελίξεις την περασμένη εβδομάδα με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Ζάππειο και με τη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω αυτού του αγωγού αυτού. Βεβαίως, σε κάθε συνάντησή του ο κ. Ζελένσκι θέτει και το ζήτημα της αμυντικής ενίσχυσης της Ουκρανίας, ωστόσο, όπως έχει δηλώσει πολλές φορές η κυβέρνηση, δεν μπορεί να δώσει αμυντικά συστήματα στην Ουκρανία από τη στιγμή που αυτά συνεισφέρουν στην άμυνα χώρας».

Στο μεταξύ, τον τόνο της επίσκεψής του στην Αθήνα έδωσε και ο ίδιος ο Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι ανέφερε: «Διαμορφώνουμε επίσης μια συμφωνία με την Ελλάδα, στον τομέα της ενέργειας, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις επιλογές για την προμήθεια φυσικού αερίου προς την Ουκρανία, τόσο για τον φετινό χειμώνα, όσο και στρατηγικά, μακροπρόθεσμα. Οι συμφωνίες με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, από τη Νορβηγία μέχρι την Ελλάδα, θα διασφαλίσουν τις εγγυήσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου στη χώρα μας. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που βοηθούν».

Την επόμενη μέρα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, ο Ζελένσκι θα μεταβεί στο Παρίσι όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.