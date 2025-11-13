Στην Αθήνα την Κυριακή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Θα έχει συναντήσεις με Τασούλα, Μητσοτάκη και Κακλαμάνη

Στην Αθήνα φτάνει την Κυριακή ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η επίσκεψη Ζελένσκι είχε προαναγγελθεί από το ΥΠΕΞ, ωστόσο «κλείδωσε» τα τελευταία 24ωρα.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, ο ηγέτης της Ουκρανίας θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στις 12:20 το μεσημέρι.

Ακολούθως θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα έχει στις 13:00 συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνα Τασούλα.

Στη συνέχεια, στις 13:40 θα συναντηθεί στο μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τέλος περίπου στις 15:00 θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Σημειώνεται ότι οι αρχικά προγραμματισμένες ώρες μπορούν να αλλάξουν για λόγους ασφαλείας. Είναι ενδεικτικό ότι κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στην Ελλάδα, όταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η ενημέρωση ήταν ότι θα έρθει στη 13:00 το μεσημέρι και τελικά έφτασε στις… 19:00.

Σήμερα η ομάδα προπομπής του Ουκρανού προέδρου, περίπου 12 άτομα από την πρεσβεία, το γραφείο Τύπου και την ασφάλεια Ζελένσκι, επισκέφθηκε τόσο το Προεδρικό όσο και το Μέγαρο Μαξίμου καθώς και τη Βουλή, για τις εθιμοτυπικές δοκιμές.