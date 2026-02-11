Στην Άγκυρα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι ώρα θα συναντηθεί με τον Ερντογάν

Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα Τετάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την 6η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν θα γίνει στις 14:15, ώρα Ελλάδας. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 16:00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Σημειώνεται ότι οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, είναι οι εξής:

-Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

-Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

-Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

-Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Δήμας

-Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

-Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη

-Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης

-Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης

-Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη

-Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης