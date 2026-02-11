MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Άγκυρα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι ώρα θα συναντηθεί με τον Ερντογάν

Φωτογραφία: Γ.Τ Πρωθυπουργού
|
THESTIVAL TEAM

Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα Τετάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την 6η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν θα γίνει στις 14:15, ώρα Ελλάδας. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 16:00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Σημειώνεται ότι οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, είναι οι εξής:

-Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης
-Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης
-Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος
-Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Δήμας
-Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
-Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη
-Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης
-Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης
-Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη
-Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης

Κυριάκος Μητσοτάκης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Φωκάς Ευαγγελινός: Απαντά στις φήμες που τον θέλουν να εκπροσωπεί την Βουλγαρία στην φετινή Eurovision

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Στην Άγκυρα αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τετ α τετ με τον Ερντογάν

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Τραμπ: Θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό εάν δεν συμφωνήσουμε με το Ιράν

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

“Βυθίστηκε” στο σκοτάδι το πλατό του “Happy Day”: Η αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Νέα τραγωδία στον “δρόμο του θανάτου” στη Ρουμανία: Τρεις νεκροί σε τροχαίο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Πύλος: “Ήμουν νευριασμένος, τον χτύπησα με το γκλοπ και μετά με τα χέρια” λέει ο 25χρονος που επιτέθηκε στον κουρέα