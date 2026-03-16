Στη Βουλή υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι κατά Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη, Τριαντόπουλου και Σκέρτσου για τα Τέμπη

Στην Βουλή διαβιβάστηκε υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι κατά του πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης για την υπόθεση των Τεμπών.

Το υπόμνημα αφορά τις καταγγελίες για αλλοίωση του χώρου που συνέβη η σιδηροδρομική τραγωδία και στρέφεται κατά των Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργου Γεραπετρίτη, Χρήστου Τριαντόπουλου, Άκη Σκέρτσου, Νίκου Παπαθανάση και Γιάννη Τσακίρη. Σύμφωνα με πληροφορίες το κείμενο έχει συνταχθεί από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι παράλληλα συνήγορος του Π. Ρούτσι.

Στο κοινοβούλιο διαβιβάστηκε και δεύτερη δικογραφία

Παράλληλα, στη Βουλή διαβιβάστηκε δικογραφία κατά της Δόμνας Μιχαηλίδου μετά από μήνυση του νηπιοτροφείου της Καλλιθέας τόσο κατά της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.