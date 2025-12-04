Στη Θεσσαλονίκη σήμερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κα. Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η κα. Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Π. Γκιουλέκα στο ΥΜΑΘ-Διοικητήριο Θεσσαλονίκης στις 16:00.

Θα ακολουθήσει συνάντηση της Πρέσβεως των ΗΠΑ και του Υφυπουργού Εσωτερικών με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κα. Αθηνά Αηδονά, στις 16:30, και πάλι στο ΥΜΑΘ.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα θα παρευρεθεί στην επετειακή εκδήλωση των 50 χρόνων του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ.