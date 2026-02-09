MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 19:00 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην εκδήλωση των νομαρχιακών επιτροπών Α και Β Θεσσαλονίκης (ΘΕΑtro, άνωθεν Βασιλικού Θεάτρου, Λεωφ. 30ης Οκτωβρίου 2)

Θεσσαλονίκη Νίκος Ανδρουλάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Τουρκία: Τρομακτικό τροχαίο με οδηγό μηχανής που καρφώθηκε σε βανάκι ενώ έτρεχε με 113 χιλιόμετρα – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Μωρό 30 ημερών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παίδων – Μεταφέρθηκε με RSV

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη το Coradia Stream της Hellenic Train – Πραγματοποιεί δοκιμαστικά δρομολόγια

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

Γιάννης Σμαραγδής: Ζούσα από τη σύνταξη της γυναίκας μου, βγήκε ένταλμα σύλληψής μου για χρέη στο δημόσιο

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Σίσσυ Χρηστίδου: Δεν σημαίνει ότι όσοι έχουμε χωρίσει, δεν πιστεύουμε σε ευτυχισμένους γάμους

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Απρόοπτο για την Cardi B: Έπεσε στο έδαφος, ενώ χόρευε με ρομπότ – Δείτε βίντεο