Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 19:00 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην εκδήλωση των νομαρχιακών επιτροπών Α και Β Θεσσαλονίκης (ΘΕΑtro, άνωθεν Βασιλικού Θεάτρου, Λεωφ. 30ης Οκτωβρίου 2)