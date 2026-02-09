Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.
Συγκεκριμένα, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 19:00 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην εκδήλωση των νομαρχιακών επιτροπών Α και Β Θεσσαλονίκης (ΘΕΑtro, άνωθεν Βασιλικού Θεάτρου, Λεωφ. 30ης Οκτωβρίου 2)
