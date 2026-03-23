Στη δίκη για τα Τέμπη ο Κουτσούμπας: Απροκάλυπτη συγκάλυψη ευθυνών των κυβερνητικών στελεχών από την Κυβέρνηση

«Εμείς θα είμαστε μαζί με τον ελληνικό λαό και τους συγγενείς των θυμάτων στους δρόμους του αγώνα και μέσα στη Βουλή και στις δικαστικές αίθουσες, έτσι ώστε να αποδοθεί δικαίωση, ώστε να μην έχουμε νέα Τέμπη, να αναδειχθούν όλες οι αιτίες και όλες οι πολιτικές και -κυρίως- οι ποινικές ευθύνες αυτών που τις έχουν», δήλωσε ο γγ της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από τη Λάρισα, όπου βρίσκεται στο χώρο όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο κ. Κουτσούμπας, στη δήλωσή του, σημείωσε πως «η όλη διαδικασία αναδεικνύεται αίολη», για να συμπληρώσει ότι «υπάρχουν τεράστια κενά σε όλη τη διαδικασία και είναι ελλιπέστατο το κατηγορητήριο».

«Υπάρχουν τα προσχήματα που δεν αποδόθηκαν έγκαιρα, τα νέα στοιχεία που προέκυψαν με τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Όπως ξέρετε, επίσης, είχαμε καταθέσει και στη Βουλή αίτημα να υπάρχει άνεση χώρου, να μπορούν όλοι οι συγγενείς των θυμάτων να παραβρίσκονται στη δικαστική διαδικασία μέσα στην κύρια δικαστική αίθουσα. Είναι η απροκάλυπτη συγκάλυψη, εκ μέρους της κυβέρνησης, των ευθυνών των υπουργών και άλλων κυβερνητικών στελεχών. Όλα αυτά αναδεικνύουν τις τεράστιες ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να μην μπορεί να λάμψει όλη η αλήθεια. Αυτό επιδιώκει. Δεν θα την αφήσουμε να το πετύχει. Δεν θα περάσει», ανέφερε ο γγ της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ