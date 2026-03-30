Στέφανος Κασσελάκης: Οι ευχές του Τάιλερ για τα γενέθλιά του – “Χρόνια πολλά, αγάπη μου”

Τα γενέθλιά του είχε χθες, 29 Μαρτίου, ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος έγινε 38 ετών και δέχτηκε φυσικά και τις ευχές του Τάιλερ Μακμπέθ.

Ο σύζυγος του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ιδιαίτερες ευχές και δημόσια, με ένα story του στο Instagram. Ο Τάιλερ Μακμπέθ δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία τους, όπου φτιάχνει τη γραβάτα του Στέφανου Κασσελάκη, πριν από κάποια εμφάνισή του. Μάλιστα, ευχήθηκε στον σύζυγό του γράφοντας στη φωτογραφία «Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Ευγνώμων για αυτή τη ζωή, για αυτή την αγάπη και για σένα», ενώ συνόδευσε το μήνυμά του με μια κόκκινη καρδιά.

Ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Τάιλερ Μακμπέθ αντάλλαξαν γαμήλιους όρκους τον Αύγουστο του 2024 στα Χανιά. Ο γάμος τους είχε γίνει στο Βοτανικό Πάρκο Χανίων, ενώ είχε ακολουθήσει λαμπερή δεξίωση με περίπου 130 εκλεκτούς καλεσμένους.