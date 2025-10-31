MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: Μην τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ αναφέρεται με δήλωση του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Στη δήλωσή του αναφέρει ότι «η υποκριτική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη την ημέρα που κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο για την υποστήριξη των οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ταυτόχρονα, αιφνιδιαστικά, ανακοίνωσε το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα» και σημειώνει: «Η απόφαση αυτή πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο, μιας και την αφυδατώνει από λειτουργίες. Πλήττει και τους εργαζόμενους, για να ενισχύσει τα ιδιωτικά συμφέροντα στον τομέα αυτόν».

Επισημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρενέβη άμεσα ζητώντας να συνεδριάσουν οι επιτροπές της Βουλής, παρουσία και του υπουργού αλλά και του Υπερταμείου και προσθέτει ότι το αίτημά έγινε δεκτό και θα γίνει αυτή η συνεδρίαση την άλλη εβδομάδα. Ακολούθως προειδοποιεί:

«Μην τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ πριν γίνει η συζήτηση στη Βουλή. Το απαιτεί η ελληνική κοινωνία, η ύπαιθρος, η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, που δεν αντέχουν άλλο πλήγμα. Πρέπει να φύγουν το συντομότερο».

Σωκράτης Φάμελλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τιμάται σήμερα ο δικαστικός αστυνομικός που έσωσε μικρό παιδί από φωτιά σε διαμέρισμα

ΧΑΛΑΡΑ 18 ώρες πριν

Μια κοινή συνήθεια στο κινητό δείχνει αν κάποιος είναι πλούσιος ή όχι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Εξιχνιάστηκε κλοπή σε βάρος 75χρονης στην Κατερίνη – Άρπαξαν 57.000 ευρώ από το σπίτι της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 26χρονο για διακίνηση κοκαΐνης

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Νέα μελέτη αποκαλύπτει: Οι καύσωνες συνδέονται με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακά πρώτο το φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66, καλείται να σχηματίσει κυβέρνηση ο Γέτεν