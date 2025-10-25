Σκρέκας: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας

Τη Βόρεια Εύβοια επισκέφθηκε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, ο οποίος παραβρέθηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε στην Αιδηψό η ΔΗΜΤΟ Ιστιαίας-Αιδηψού.

Στην ίδια εκδήλωση παραβρέθηκαν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, οι βουλευτές Ευβοίας της ΝΔ Θανάσης Ζεμπίλης, Σίμος Κεδίκογλου και Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, ο γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κονταδάκης, καθώς και πλήθος μελών και στελεχών της παράταξης.

Ο κ. Σκρέκας στην ομιλία του αναφέρθηκε στην κυβερνητική προσπάθεια στήριξης και ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, τόνισε πως η περιοχή αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και παράδειγμα εφαρμογής στοχευμένων πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση συνεχίζει με συνέπεια το έργο αποκατάστασης των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην οικονομική και κοινωνική αναγέννηση της περιοχής.

Αναφερόμενος στις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές της 23ης Νοεμβρίου, ο κ. Σκρέκας απηύθυνε μήνυμα ενότητας και συμμετοχής προς όλα τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας:

«Οι εσωκομματικές εκλογές αποτελούν μια ευκαιρία ανανέωσης, συμμετοχής και ενότητας. Μόνο μέσα από μια ενεργή βάση μπορούμε να διατηρήσουμε δυνατή τη Νέα Δημοκρατία και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας. Η παράταξή μας παραμένει παράταξη αξιών, ευθύνης και προοπτικής».

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας συζήτησε με πολίτες, επαγγελματίες και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι κατέθεσαν προβληματισμούς και προτάσεις για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προκλήσεις της καθημερινότητας, αλλά και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης που εξακολουθούν να επηρεάζουν την περιοχή.

Νωρίτερα, ο κ. Σκρέκας επισκέφθηκε το Λιμεναρχείο και το Αστυνομικό Τμήμα Αιδηψού, όπου ενημερώθηκε για τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των υπηρεσιών και τις ανάγκες της περιοχής.