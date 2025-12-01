Σιμόπουλος για την ταυτοποίηση δραστών της επίθεσης στο γραφείο του: “Η κυβέρνηση να ενισχύσει το νομικό πλαίσιο για τέτοιες ενέργειες”

Ταυτοποιήθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία δύο από τους τρεις δράστες της πρόσφατης επίθεσης στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου, που σημειώθηκε εν ώρα λειτουργίας με ρίψη μπογιάς και τρικάκια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενέργεια αποδίδεται σε μέλη της συλλογικότητας Ρουβίκωνας.

Ο κ. Σιμόπουλος, σε δήλωσή του, υπογράμμισε ότι έχει υπάρξει στο παρελθόν στόχος παρόμοιων ενεργειών, αναφέροντας δύο επιθέσεις στο σπίτι του —μία εκ των οποίων με γκαζάκια— και πέντε στο πολιτικό του γραφείο. Όπως έκανε γνωστό, έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία ποινικής δίωξης των εμπλεκομένων.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η πρωτοβουλία του δεν αποσκοπεί σε αντεκδίκηση, αλλά στη διασφάλιση πως «κάθε είδους ‘επαναστατική ενέργεια’ που διαταράσσει τον προσωπικό ή κοινωνικό χώρο οποιουδήποτε πολίτη» πρέπει να έχει συνέπειες. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να ενισχύσει το νομικό πλαίσιο ώστε, όπως είπε, αντίστοιχες πράξεις να μην μένουν ατιμώρητες, καθώς «σήμερα οι δράστες συχνά ταυτοποιούνται από την αστυνομία αλλά αθωώνονται στα δικαστήρια».

Κλείνοντας, ο βουλευτής εξέφρασε τον σεβασμό και τα συγχαρητήριά του προς την Ελληνική Αστυνομία για την επιτυχημένη διαλεύκανση της υπόθεσης.