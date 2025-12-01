Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν δύο για την παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο γραφείο του Στράτου Σιμόπουλου

Στην ταυτοποίηση δύο ατόμων για την παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης, Στράτου Σιμόπουλου, στο κέντρο της πόλης την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, προχώρησαν αστυνομικοί.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας για την υπόθεση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με αναγραφή φράσεων και συνθημάτων σε τοιχοποιία εξωτερικά του πολιτικού γραφείου αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης ταυτοποίησαν τα στοιχεία δύο εμπλεκόμενων ατόμων.

Πρόκειται για Έλληνες, ηλικίας 33 και 21 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία που θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.