Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Τσίπρα: Ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός που υποσχέθηκε στους πάντες τα πάντα

«Αποτυχημένο πρωθυπουργό» χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης τον Αλέξη Τσίπρα απόψε από την Πάτρα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το pelop.gr, ο υπουργός Υγείας σε τοποθέτησή του κατά την κοπή της πίτας της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στον πρώην πρωθυπουργό λέγοντας:



«Ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός ήταν ο Τσίπρας που υποσχέθηκε στους πάντες τα πάντα. Όλοι εμείς θα δώσουμε και πάλι τη μάχη των εθνικών εκλογών. Φυσικά υπάρχουν προβλήματα. Αν έβγαινε αύριο πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας θα έλυνε το θέμα της ακρίβειας; Γιατί δεν χτύπησε τα καρτέλ τότε;»



Επιστροφή της τοξικότητας στη Βουλή

Παράλληλα ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για επιστροφή της τοξικότητας στη Βουλή υπογραμμίζοντας τα εξής: «Έκανα λάθος όταν είπα ότι έχει φύγει η τοξικότητα. Αυτή την τοξικότητα πρέπει να την πολεμήσουμε με γενναιότητα και ευγένεια. Εμείς δεν θα γίνουμε σαν αυτούς».



Αναφερόμενος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε: « Έναν χρόνο πριν το 80% των συμπολιτών μας είχε πειστεί για συγκαλύψεις και λαθρεμπορία στα Τέμπη. Όμως αυτό κατέπεσε».



«Εμείς οι Έλληνες ξεχνάμε γρήγορα»

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε αναφορά στην ακρίβεια και συμπλήρωσε: «Εγκαινιάζουμε, ανακαινίζουμε, αναβαθμίζουμε κέντρα υγείας, κάνουμε προσλήψεις. Τι προσέφερε αυτή η κυβέρνηση; Ναι υπάρχει ακρίβεια, τα λεφτά κάθε μήνα τελειώνουν πιο γρήγορα. Είναι όμως η Ελλάδα όπως ήταν πριν από 7 χρόνια; Εμείς οι Έλληνες ξεχνάμε γρήγορα. Πριν 7 χρόνια είμασταν στην ανυποληψία. Πάντα ήμασταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Σήμερα στη Γερμάνια οι εφημερίδες γράφουν στον Μερτς: Κάν’ το όπως οι Έλληνες. Αυτά δεν ήταν αυτονόητα, ούτε έγιναν αυτόματα. Έγιναν με σκληρή δουλειά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Να μην ξεχνάμε τις εποχές του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Εμείς βάλαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη όταν οι άλλοι ήταν απέναντι.



Χωρίς συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα δεν υπάρχει σταθερότητα στον τόπο. Εμείς δεν θα ήμασταν σε αυτές τις θέσεις αν δεν είχαμε κομματικές οργανώσεις. Ο Μητσοτάκης μας έχει κακομάθει. Τα θεωρούμε όλα μπλε. Μας φαίνεται λίγο ότι κερδίζουμε το ΠΑΣΟΚ με 16 μονάδες. Πρέπει να θυμόμαστε την προσπάθεια που κάναμε για αυτήν την πολιτική κυριαρχία.

Εμείς θεωρούμε ιερή υποχρέωση να επιστρέψουμε την εμπιστοσύνη του λαού στον κόσμο. Όπως έρχεται η κυριαρχία, έτσι και φεύγει και για αυτό πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Όπου και να πας υπάρχει η συμμορία της μιζέριας…».



«Δεν θα κλείσει το Καραμανδάνειο»

Ακολούθως ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Η αλήθεια στην Υγεία δεν κρύβεται. Όχι μόνο δεν θα κλείσει το Καραμανδάνειο αλλά αναβαθμίζεται για την επόμενη 20ετια. Οι κάτοικοι της Πάτρας έχουν το τελειότερο γραμμικό επιταχυντή και σήμερα κάναμε τις δυο πρώτες θεραπείες. Και το παλιό Νοσημάτων Θώρακος θέλουμε να γίνει μια ψυχιατρική κλινική για την Πάτρα. Όταν τελειώσουμε τη θητεία μας θα έχουμε παραδώσει το καλύτερο ΕΣΥ στην Πάτρα όλων των εποχών. Αν κάποιοι κάπου πέτυχουν ένα πλακάκι σπασμένο αρχίζουν αναρτήσεις εναντίον μας. Τώρα με τόσο έργο λένε τα ντουβάρια κάνουν την Υγειά; Στην Υγεία γίνεται κοσμογονία!».