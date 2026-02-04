Σ. Βολουδάκη: Πολύ λυπηρό το γεγονός στη Χίο – Έχουμε καθημερινά περιστατικά με διακινητές σε Αιγαίο και νότια Κρήτη

Για ένα «πάρα πολύ λυπηρό γεγονός» έκανε λόγο η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενη στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς και 24 τραυματίες, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (03/02) ανοιχτά της Χίου, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

«Δεν ξέρω κι εγώ κάτι περισσότερο από αυτά που διαβάσαμε εχθές το βράδυ. Είναι κάτι πάρα πολύ λυπηρό. Έχουμε επιβεβαιωμένους ήδη 15 νεκρούς.

Τέτοια περιστατικά, όχι τέτοιας έντασης, αλλά περιστατικά διακινητών που προσπαθούν να περάσουν είτε από τα παράλια της Τουρκίας στα νησιά του Αιγαίου, είτε από το Τομπρούκ της Λιβύης στη νότια Κρήτη, έχουμε καθημερινά και καθημερινά γυναίκες και άνδρες του Λιμενικού, δρουν σε τέτοιες συνθήκες συνθήκες πολέμου», σημείωσε η υφυπουργός.

«Από ό,τι κατάλαβα άνοιξαν πυρά οι διακινητές και προσπάθησαν να εμποδίσουν το σκάφος του Λιμενικού, διεξάγονται έρευνες, μένει να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Το πολύ λυπηρό είναι ότι έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές», πρόσθεσε η Σέβη Βολουδάκη.

Μιλώντας γενικότερα για τις ροές μεταναστών και προσφύγων προς την Ελλάδα, η υφυπουργός σημείωσε ότι «όπως φαίνεται και από τα συγκεκριμένα νούμερα, οι ροές από την Τουρκία τόσο προς τον Έβρο -που εκεί βέβαια βοηθάει πάρα πολύ και ο φράχτης αλλά και προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έχουν μειωθεί αισθητά. Όχι μόνο δεν φεύγουν πλοία με διακινητές από την Τουρκία, αλλά υπάρχει και κάποια συνεννόηση. Δηλαδή όταν διακρίνεται ένα πλοίο, ενημερώνουν το Λιμενικό και κάνουν και αυτοί τη δουλειά τους να μην αφήσει να περάσει κανένα σκάφος από τα δικά τους χωρικά ύδατα. Άρα αυτή η συνεργασία υπάρχει και λειτουργεί».

Συνεχίζοντας η κα Βολουδάκη είπε: «Θεωρώ και θέλω να ελπίζω ότι αυτό (σ.σ. το περιστατικό της Χίου) είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε αυτούς που έκαναν τη διακίνηση, γιατί εδώ γίνεται ένα εμπόριο ανθρώπινων ψυχών και δεν θα επηρεάσει καθόλου τις σχέσεις με την Τουρκία στο θέμα αυτό. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στο μεταναστευτικό έχει αλλάξει πολύ και έχει αλλάξει προς το αυστηρότερο και όχι μόνο από χώρες που θα το περίμενε κάποιος. Δηλαδή όχι μόνο από χώρες που αποτελούν πύλες εισόδου, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα αλλά και από βόρειες χώρες.»

«Διαχωρίζουμε την παράνομη από τη νόμιμη μετανάστευση»

«Έχουμε ψηφίσει ήδη νομοσχέδιο που αφορά στην παράνομη μετανάστευση πριν από δυο μήνες που αυστηροποιεί το πλαίσιο. Δεν θέλουμε καθόλου να πούμε ότι όποιος εισέρχεται παράνομα στη χώρα θα παίρνει χαρτιά, θα νομιμοποιείται και θα μένει εδώ. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να διαχωρίσουμε την παράνομη από τη νόμιμη μετανάστευση.

Έχουμε από τη μια αυστηρούς κανόνες, όσον αφορά στην παράνομη μετανάστευση και από την άλλη, επειδή υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών -αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς- ενισχύουμε τις νόμιμες οδούς με διακρατικές συμφωνίες. Υπάρχει ήδη μία με την Αίγυπτο και συζητώνται με την Ινδία, τις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ και για το Νεπάλ.

Πώς θα λειτουργεί αυτό; Θα έρχονται άνθρωποι με συγκεκριμένο πλαίσιο, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά θα επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Άρα δεν είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε το πρόβλημα έλλειψης εργατικών χεριών και σε αυτά τα ερωτήματα απαντά το νομοσχέδιο που σήμερα ψηφίζουμε», συμπλήρωσε η υφυπουργός.