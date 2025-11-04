Σ. Βολουδάκη για ΕΛΤΑ: Η θέση της κυβέρνησης είναι να μην μείνει χωρίς εξυπηρέτηση κανένας πολίτης οπουδήποτε

«Η δική μου ξεκάθαρη θέση, που αυτή όμως είναι και η θέση της κυβέρνησης και είναι και της διοίκησης των ΕΛΤΑ, δηλαδή εδώ είναι η θέση όλων μας είναι μία. Να μην μείνει χωρίς εξυπηρέτηση κανένας άνθρωπος, κανένας συμπολίτης μας σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας» τόνισε η Σέβη Βολουδάκη, Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.

«Δεύτερον, κανένας μόνιμος υπάλληλος των ΕΛΤΑ να μην χάσει τη δουλειά του. Και τρίτον, να προχωρήσει επιτέλους ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ στα πρότυπα αντίστοιχων εταιρειών που ήταν δημόσιες των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί, να θυμίσουμε ότι τα ΕΛΤΑ λειτουργούν με κανόνες ιδιωτικής εταιρείας από το νόμο του 4389 του 2016, νόμο επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που πέρασαν στο Υπερταμείο, δεν είναι μία επιχείρηση κρατική» προσέθεσε η Υφυπουργός.

«Έχουμε θέμα μεγάλο, κρατικών ενισχύσεων. Ήταν και η ερώτηση που έκανα και ειλικρινά, έχουν γίνει κατά καιρούς κάποιες προτάσεις από δήμους, πώς να λειτουργήσουν υποκαταστήματα μέσα σε δημαρχεία. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί δεν επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού» σημείωσε η κ. Βολουδάκη.

«Αυτό το οποίο κατά την άποψή μου δεν έγινε όπως έπρεπε, ήταν να επικοινωνηθεί αυτό σε όλους και σε εμάς και στους πολίτες, πώς θα γίνει δηλαδή αυτή η μετάβαση» τόνισε.

«Ήδη, πάνω από το 92% των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία γίνεται τώρα που μιλάμε, πόρτα πόρτα. Πηγαίνει ο ταχυδρόμος στο σπίτι του όποιου συμπολίτη μας, του παραδίδει τη σύνταξή του, μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς, μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Δεν μπορεί σε κάποια περιοχή να υπάρξει από εδώ και πέρα κατάστημα; Πώς θα γίνει η εξυπηρέτηση αυτού του υπολειπόμενου 10% των υπηρεσιών; Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο δεν επικοινωνηθεί και ενώ, έχουν πλάνο για το πώς θα το κάνουν» επισήμανε η κ. Βολουδάκη.

Σχετικά με τη φράση του κυβερνητικού εκπροσώπου χθες, περί «επικοινωνιακού φάουλ», ερωτηθείσα κατά πόσο η κυβέρνηση, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση το επικοινωνιακό φάουλ θα αφορούσε και την κυβέρνηση, η κ. Βολουδάκη ξεκαθάρισε ότι «δεν είχε ενημερωθεί η κυβέρνηση και δεν είχε ουσιαστικά ενημερωθεί καθόλου και την όποια τοπική κοινωνία αφορά το κλείσιμο του κάθε υποκαταστήματος. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε λάθος σε αυτή την περίπτωση ήταν αυτό. Ότι έπρεπε όλοι να ξέρουμε το πλάνο και από κει και πέρα, εφόσον αυτό προέκυπτε από το διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, να προχωρήσει. Δεν έχει κανείς αντίρρηση στο ότι πρέπει να γίνει εξορθολογισμός της λειτουργίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία».

«Εγώ θεωρώ ότι αυτό που είναι κρίσιμο είναι να παρέχεται η υπηρεσία. Και πώς θα γίνεται αυτό, επειδή προφανώς υπάρχουν κριτήρια οικονομικά και έχουν γίνει και μελέτες και υπάρχουν και νούμερα, μας τα παρουσίασαν και χθες και διάβασα και το σχετικό δελτίο τύπου που έβγαλαν τα ΕΛΤΑ, άρα λοιπόν το κρίσιμο θέμα είναι να υπάρχει η υπηρεσία. Αν αυτή θα παρέχεται από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ ή από κάποια άλλη μικρή ιδιωτική επιχείρηση, ένα μικρό βιβλιοπωλείο, ένα ψιλικατζίδικο ή οτιδήποτε που θα μπορεί να παρέχει αυτό το 8% της υπηρεσίας που δεν γίνεται με προσωπική επαφή και το κάνει ο καθένας από το σπίτι του, από την οικία του, νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη σημασία» συμπλήρωσε η κ. Βολουδάκη.

Για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια

Ερωτηθείσα για την ιδιαίτερη πατρίδα της, την Κρήτη και τα όσα δραματικά εξελίσσονται τις τελευταίες ημέρες στα Βορίζια, ως προς το ζήτημα της εκτεταμένης οπλοφορίας, επισήμανε τα εξής:

«Αυτό, είναι κάτι το οποίο δεν είναι τωρινό. Κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς, για μεμονωμένες περιπτώσεις αποτελεί δείγμα λεβεντιάς, τιμής και οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι λεβεντιά να πυροβολείς χωρίς λόγο.

Στην πραγματική κουλτούρα μας, μέσα στην ψυχή του πραγματικού Κρητικού, αυτό δεν ισχύει και δεν υπήρχε και στο παρελθόν. Αυτά είναι των τελευταίων ετών περιστατικά τα οποία, ξεκίνησαν από όταν μπορούσε να έχει ο καθένας πρόσβαση σε σφαίρες και μάλιστα σε τιμές προσιτές.

Στην κουλτούρα του πραγματικού Κρητικού δεν είναι και δεν ήταν ποτέ το να πυροβολούμε άσκοπα και άστοχα, γιατί τα όπλα πρέπει να τα σεβόμαστε. Αυτό είναι το σημαντικό. Κανένας δεν νομιμοποιείται να έχει ένα όπλο στην κατοχή του χωρίς άδεια, αλλά πολύ περισσότερο χωρίς να έχει λόγο να το έχει».

Ως προς το γιατί δεν μπαίνει ένα τέλος στο ζήτημα αυτό, σημείωσε «ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ αυτό, ότι υπάρχει πολιτική ανοχή. Υπάρχει πολιτική ανοχή από ποιον; Γιατί νομίζω αυτό είναι εύκολο να διαπιστωθεί. Μπορεί να έχουμε παραδείγματα πολιτικών που ναι, να έχουμε δει κιόλας σε εκδηλώσεις δημόσιες, να πυροβολούν άσκοπα και να έχουν και χόμπι να ρίχνουν μπαλωθιές. Αυτό δεν ισχύει για όλους».

«Αυτό το οποίο για μένα είναι βασικό και πρέπει να αλλάξει είναι η νοοτροπία από τις πολύ μικρές ηλικίες. Αυτό χρειάζεται παιδεία, εκπαίδευση και όλο αυτό να περάσει μέσα από τα σχολεία.

Ξαναλέω όμως ότι αυτό δεν αφορά όχι απλώς την πλειοψηφία των Κρητικών, δεν είναι αυτό η Κρήτη. Είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές συνδυάζονται και με άλλου είδους παραβατικές συμπεριφορές. Και έχω να πω ότι η αστυνομία τα τελευταία χρόνια κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην Κρήτη. Έχει εξαρθρώσει εγκληματικές οργανώσεις, γίνονται έλεγχοι. Το ότι υπάρχει παραβατικότητα, ναι, πάντοτε υπήρχε και πάντοτε θα υπάρχει. Γιατί δυστυχώς οι παραβάτες βρίσκουν τρόπους να έχουν αυτές τις συμπεριφορές.

Είχαμε τα Βορίζια χθες, πριν μια βδομάδα είχαμε ένα αντίστοιχο περιστατικό στην περιοχή των Χανίων.

Το συγκεκριμένο πανηγύρι που εγώ είχα πάει και είχα πάει με τα παιδιά μου, ήταν ό, τι καλύτερο ως δείγμα παράδοσης και ζωής σε ένα απομακρυσμένο χωριό, που τα παιδάκια του σχολείου είχαν ετοιμάσει μια θεατρική παράσταση με τους δασκάλους τους, ήταν ανοιχτά όλα τα σπίτια του χωριού με τραπέζια. Αυτό είναι η Κρήτη, αυτό είναι η παράδοσή μας. Δεν είναι το περιστατικό που συνέβη μετά και ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό που δεν θα έπρεπε να συμβεί σε καμία περίπτωση.

Και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να περάσει στις επόμενες γενιές. Θα πρέπει να το λύσει η δικαιοσύνη, να λυθεί σε αίθουσα δικαστηρίου και όχι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και από κει και πέρα να βρουν έναν τρόπο να συνεχίσουν τη ζωή τους» είπε καταλήγοντας η κ. Βολουδάκη.