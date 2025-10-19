MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ.Φάμελλος: Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουμάν δημιουργεί θετικές προσδοκίες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουμάν δημιουργεί θετικές προσδοκίες. Η λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο είναι επιλογή ειρήνης και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Κύπρος δικαιούται ένα μέλλον χωρίς στρατεύματα κατοχής και εγγυήσεις τρίτων, με αμοιβαίο σεβασμό και ασφάλεια.

Στηρίζουμε την άμεση επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στον Κραν Μοντανά, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ για τη διζωνική δικοινοτική Ομοσπονδία», αναφέρει ο Σ.Φάμελλος.

Σωκράτης Φάμελλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

