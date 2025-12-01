MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Υπήρξαν αγρότες που δημιούργησαν πρόκληση κατά της Αστυνομίας, πιστεύω θα εκτονωθεί η κατάσταση

«Πράγματι οι αγρότες λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν μια μεγάλη ανησυχία για την κατανομή των επιδοτήσεων. Μιλάμε για αγρότες που είναι πολύ σωστοί στις υποχρεώσεις τους και σε καμία περίπτωση δεν έχουν κάνει ψευδείς δηλώσεις», τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει αναφέρει πως θα πληρώσει την προκαταβολή μέχρι τέλη Νοεμβρίου, κάτι που έγινε. «Η πληρωμή είναι μικρότερη από πέρσι και αυτό συνδυάζεται αφενός με τον νέο τρόπο υπολογισμού των δηλωθεισών καλλιεργειών με το ότι υπάρχουν περίπου 45.000 ΑΦΜ που ελέγχονται».


Όπως είπε, υπήρξε κενό χρονικό διάστημα, ο στόχος όμως ήταν ο διαφανής τρόπος πληρωμής. Ως προς τις κινητοποιήσεις, ο κ. Πλεύρης έκανε λόγο για αγρότες που δημιούργησαν μια «πρόκληση» κατά της Αστυνομίας. «Η καταγωγή μου είναι από τη Λάρισα, οπότε μιλάω με ανθρώπους που έχουν ανησυχίες αν θα χάσουν χρήματα. Ήδη δόθηκαν οι προκαταβολές, πιστεύω ότι η κατάσταση θα εκτονωθεί και θα εκτιμηθεί το ότι η κυβέρνηση ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις της».

Θάνος Πλεύρης

