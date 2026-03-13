MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Κωνσταντινόπουλο: Πράξη υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους η απόφασή του να παραδώσει την έδρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την απόφαση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την έδρα του μετά τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ το βράδυ της Πέμπτης, σχολίασε σήμερα, Παρασκευή, ο Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κάνει λόγο για «πράξη υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους», εξηγώντας ότι «οι έδρες δεν είναι ιδιοκτησία των βουλευτών» και ότι «οι ψήφοι είναι πρωτίστως του κάθε κόμματος».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη:

“Οι έδρες δεν είναι ιδιοκτησία των βουλευτών. Έχουμε εκλεγεί γιατί συμμετέχουμε σε ένα ψηφοδέλτιο κόμματος που κέρδισε τις έδρες και εμείς μέσα από το ψηφοδέλτιο προτιμηθήκαμε έναντι άλλων συνυποψηφίων. Οι ψήφοι είναι πρωτίστως του κάθε κόμματος. Προφανώς ο κάθε βουλευτής έχει εκ του Συντάγματος πλήρη ελευθερία τι θα πράξει και κρίνεται για αυτή. Σε ένα όμως κοινοβούλιο που πρόεδρος κόμματος άλλαξε τη σειρά των υποψηφίων για να βγάλει βουλευτές όποιους αυτή ήθελε και βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν και δημιούργησαν δική τους κοινοβουλευτική ομάδα αγνοώντας το πως εξελέγησαν, η πράξη του @Odysseas_ αποτελεί κατά την άποψη μου πράξη υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους”.

Θάνος Πλεύρης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Άρης: Πολλά προβλήματα πριν το κρίσιμο ματς στις Σέρρες

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Η Ελένη Μενεγάκη διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα χωρισμού – “Απολύτως ψευδή και ανυπόστατα”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την πορεία μνήμης για την 83η επέτειο από την αναχώρηση του πρώτου συρμού Εβραίων προς το Άουσβιτς

ΥΓΕΙΑ 20 ώρες πριν

Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδα γνωστού αντιπηκτικού φαρμάκου

ΠΑΙΔΕΙΑ 56 λεπτά πριν

Νεανική επιχειρηματικότητα: Πώς μπορούν φοιτητές και απόφοιτοι να χρηματοδοτήσουν την ιδέα τους

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

ΗΠΑ: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έκλεισε το Μπρεντ, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022