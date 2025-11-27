MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιο στέλεχος “καρφώνει” τον Μάκη Βορίδη και διαλύει το αφήγημα της ΝΔ για τα ΚΥΔ και την Τεχνική Λύση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η απέλπιδα προσπάθεια της ΝΔ να στήσει μια Εξεταστική Επιτροπή ”πλυντήριο” του ”γαλάζιου” σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει καταρρεύσει εντελώς. Όλες οι μεθοδεύσεις και τα μυθεύματα της κυβερνητικής πλειοψηφίας έχουν παραδοθεί στη χλεύη του αγροτικού κόσμου και της κοινωνίας» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνουν: «Ο Δημήτρης Ντογκούλης, πρόεδρος του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤΕΕ, στέλεχος της ΝΔ και της ΔΑΚΕ, ισχυρίστηκε ότι ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ δεν είχε αντιληφθεί τον τεράστιο αριθμό δημοσίων βοσκοτόπων που δηλώνονταν χωρίς ζώα από παραγωγούς μέσω του ΚΥΔ του. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει σχέση με την Τεχνική Λύση και τα ”αμαρτωλά” ΚΥΔ, όπως αναμασά διαρκώς η ΝΔ».

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Δ.Ντογκούλης «σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, επιβεβαίωσε ότι η εφαρμογή της Τεχνικής Λύσης, που έδινε βοσκοτόπια σε περιοχές εκτός των γεωγραφικών ζωνών όπου ασκείτο η κτηνοτροφική δραστηριότητα, είχε την έγκριση της Κομισιόν και δεν αποτελεί τη ”μήτρα” τού σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Αντίθετα, το ”γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ρίζωσε στη στρέβλωση της Τεχνικής Λύσης, την απουσία ελέγχων και την προνομιακή μεταχείριση των κομματικά ομόσταυλων του κ. Ντογκούλη. Ο μάρτυρας διαφώτισε την Επιτροπή επιβεβαιώνοντας ότι ο ”Μάκης”, που αναφέρεται στις νόμιμες επισυνδέσεις και τον οποίο θα επισκεπτόταν ο ίδιος στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι ο κ. Βορίδης. Παρότι ο τελευταίος ισχυρίζεται ψευδώς ότι δεν έπαψε να ασχολείται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την μετακίνησή του από το αρμόδιο υπουργείο!» σημειώνουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν:

«Ο κ. Ντογκούλης δεν έπεισε, βέβαια, ότι με τον χαρακτηρισμό ”γκάνγκστερ” που έχει αποδώσει στον κ. Μπαμπασίδη (σύμφωνα με τις επισυνδέσεις) εννοούσε απλά τον… δυναμικό του χαρακτήρα. Ενώ εξέπληξε με την παραδοχή ότι διατηρεί φιλικές σχέσεις με την καταδικασμένη από τη Δικαιοσύνη, πρώην συνεργάτιδά του, κυρία Μπεκιάρη, η οποία φέρεται να έλαβε άνω των 40.000 ευρώ από το εθνικό απόθεμα για πάνω από 1.000 στρέμματα βοσκότοπων χωρίς ζώα».

Τέλος, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι «η σχέση του με τους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων δεν σταματάει εκεί» λέγοντας ότι «ο κ. Ντογκούλης παραδέχτηκε ότι είχε εμφανιστεί ως μάρτυρας υπεράσπισης του επίσης καταδικασθέντος Ηλία Καλφούντζου» και καταλήγουν:

«Για κάτι που δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς τα ”άριστα” στελέχη, που συμμετείχαν στο εν λόγω κύκλωμα, είναι η αλληλεγγύη μεταξύ τους. Με ομερτά, άλλωστε, λειτουργεί κάθε μηχανισμός που παραπέμπει στις πρακτικές της μαφίας».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Χανιά: Στη φυλακή 28χρονος που επιτέθηκε με 50 μαχαιριές στον πατέρα του επειδή… τον είδε στο καφενείο

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Περικλής Λιανός: Ο ρόλος του Θόδωρου στο “Καφέ της Χαράς” με εγκλώβισε και αυτό με ενοχλούσε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Πούλησε χασίς σε 17χρονο

ΥΓΕΙΑ 10 ώρες πριν

Αίμα από μωρό που γεννήθηκε το 2010 έσωσε τη ζωή μιας έφηβης 12 χρόνια αργότερα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Τραγωδία στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι: “Ακούω το πρώτο κρακ και του λέω Γιάννη, σπάει το κάθισμα”, κατέθεσε ο αδερφός του

ΠΑΙΔΕΙΑ 1 ώρα πριν

Τριήμερο συνέδριο στο ΑΠΘ για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια