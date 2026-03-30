Πιερρακάκης: Θα στηρίξουμε τους πολίτες για όσο χρειαστεί με σχέδιο και ευθύνη

«Θα στηρίξουμε τους πολίτες για όσο χρειαστεί, με σχέδιο και ευθύνη» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή το «Forum Πελοπόννησος 2026» που πραγματοποιήθηκε χθες με θέμα «Ανθεκτική Αγορά- Βιώσιμη Οικονομία».

«Στη Λακωνία, τον τόπο καταγωγής μου. Το μήνυμά μας στο «Forum Πελοπόννησος 2026», που πραγματοποιήθηκε στο Mystras Grand Palace, είναι ότι θα στηρίξουμε τους πολίτες για όσο χρειαστεί, με σχέδιο και ευθύνη» έγραψε ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτησή του στο «Χ».

Κατά την ομιλία του στο «ForumΠελοποννήσου 2026», ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επανέλαβε, μεταξύ άλλων:

«Κανείς δεν θα μείνει μόνος στην κρίση. Το κράτος θα είναι παρόν. Θα στηρίξει τους πολίτες, τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις, την παραγωγή, για όσο διάστημα χρειαστεί. Η κρίση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν θα γίνει κοινωνική κρίση στην Ελλάδα. Και αυτό, συνιστά τη δική μας ευθύνη. Και την αναλαμβάνουμε πλήρως.

Η κυβέρνηση επιστρέφει στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης, χωρίς όμως να προχωράει σε παροχές χωρίς τέλος και σε αυξήσεις χωρίς μέλλον. Παροχές χωρίς τέλος και αυξήσεις χωρίς μέλλον, η Ελλάδα γνώρισε στο παρελθόν. Σήμερα σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας, όχι μόνο για το κράτος, για κάθε κοινότητα και για κάθε οικογένεια.»