Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος
«Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους πολίτες και την οικονομία αποτελεί τη βασική μας προτεραιότητα» τονίζει ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτησή του μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης.
Ο κ. Πιερρακάκης υπογραμμίζει επίσης ότι η Ευρώπη σχεδιάζει να δώσει απαντήσεις σε τρία επίπεδα — κόστος ενέργειας, επενδύσεις και ψηφιοποίηση της οικονομίας — για τα προβλήματα που ανησυχούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει τα εξής:
«Χθες μίλησα με ηγέτες της ΕΕ στο Euro Summit. Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους πολίτες και την οικονομία είναι η βασική μας προτεραιότητα. Πολίτες και επιχειρήσεις ανησυχούν για το ενεργειακό κόστος. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους.
Πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.
- Διατηρώντας τις τιμές ενέργειας προσιτές
- Επιταχύνοντας τη δημιουργία Ταμείου Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
- Αξιοποιώντας τις δυνατότητες ψηφιοποίησης των οικονομιών».