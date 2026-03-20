Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος

«Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους πολίτες και την οικονομία αποτελεί τη βασική μας προτεραιότητα» τονίζει ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτησή του μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογραμμίζει επίσης ότι η Ευρώπη σχεδιάζει να δώσει απαντήσεις σε τρία επίπεδα — κόστος ενέργειας, επενδύσεις και ψηφιοποίηση της οικονομίας — για τα προβλήματα που ανησυχούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει τα εξής:

«Χθες μίλησα με ηγέτες της ΕΕ στο Euro Summit. Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους πολίτες και την οικονομία είναι η βασική μας προτεραιότητα. Πολίτες και επιχειρήσεις ανησυχούν για το ενεργειακό κόστος. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους.

Πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

  • Διατηρώντας τις τιμές ενέργειας προσιτές
  • Επιταχύνοντας τη δημιουργία Ταμείου Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
  • Αξιοποιώντας τις δυνατότητες ψηφιοποίησης των οικονομιών».

Κυριάκος Πιερρακάκης

