Πιερρακάκης: Υλοποιήσαμε τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της μεταπολίτευσης, αλίμονο αν χάσουμε όλα όσα κατακτήσαμε

Σε εκδήλωση της Grant Thornton στο Ηράκλειο ως κεντρικός ομιλητής, παραβρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. Η εκδήλωση με τίτλο «Unlocking the Next Decade of Growth: Embracing Technology, Investment, and Global Expansion» πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων, οικονομικών παραγόντων του νησιού και της πολιτικής, όπως και πλήθους κόσμου. Στην διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Πιερρακάκης ανέλυσε τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής, αλλά και τις ευκαιρίες ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια.



Όπως είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης με φόντο την ελληνική οικονομία και με επίκεντρο την κανονικότητα που κάποτε ήταν ζητούμενο, «δεν ήταν και δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί και να διατηρηθεί» υπενθυμίζοντας πρωτόγνωρα εμπόδια που υπήρξαν όπως η πανδημία.



«Οικονομία δεν είναι απλώς αριθμοί, είναι οι άνθρωποι πίσω από τους αριθμούς. Ωστόσο χωρίς τον ορθολογισμό των αριθμών, δεν υπάρχει οικονομία που να υπηρετεί τους πολλούς. Σήμερα η Ελληνική οικονομία εξακολουθεί να κινείται με βηματισμό ταχύτερο από εκείνο της Ευρώπης. Η ανάπτυξη προβλέπεται με ρυθμό 2,4% για το 2026 (που είναι διπλάσιος από το μέσο όρο) ενώ ο πληθωρισμός σταθεροποιήθηκε, κάτι που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν παράγεται νέα ακρίβεια» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, και πρόσθεσε ότι η ακρίβεια στην αγορά και ιδιαίτερα στα τρόφιμα και την ενέργεια που έχει συσσωρευτεί, γίνεται συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστεί. Μάλιστα αναφέρθηκε στις στοχευμένες, όπως χαρακτήρισε πρωτοβουλίες, για αύξηση της αγοραστικής δύναμης όπως αυτές που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, λέγοντας ότι υλοποιούνται ήδη και πως η κυβέρνηση πέτυχε τη «μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της μεταπολίτευσης». Επίσης εξήγησε ότι στην Ελλάδα πλέον, υπάρχει κουλτούρα σταθερότητας και πεποίθησης ότι η χώρα έχει τεράστιες δυνατότητες που μπορούν να απελευθερωθούν συνολικά, μέσα από διαρκείς μεταρρυθμίσεις και διαρκείς αλλαγές, όπως και μέσα από τη διαρκή αξιοποίηση πλεονεκτημάτων και αφαίρεση των εμποδίων.



Ο Κυριάκος Πιερακάκης σε πολιτικό επίπεδο, ανέφερε ότι «μία κυβέρνηση 7 ετών για να συνεχίσει μετά την ολοκλήρωση της θητείας της για άλλα 4 χρόνια, πρέπει να αναμετρηθεί με τον εαυτό της και πρέπει να καταφέρει να τον υπερβεί. Και στην ελληνική κοινωνία το όραμα για το αύριο πρέπει να είναι μία Ελλάδα που μπορεί να επιλύει προβλήματα πιο γρήγορα και πιο δραστικά και που έχει την αυτοπεποίθηση να θέτει στόχους ευρωπαϊκής εμβέλειας» ενώ συμπλήρωσε ότι, «τα επόμενα χρόνια αλίμονο αν χάσουμε όλα όσα κατακτήσαμε».



«Η κυβέρνηση αυτή αντιστέκεται στις «σειρήνες» που θα ήθελαν πυροτεχνήματα συγκινησιακής φόρτισης» πρόσθεσε, ενώ σημείωσε «επιλέγουμε πολιτικές που είναι υπεύθυνες, γιατί επιλέγουμε να μην περάσουμε το λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Πολιτικές που σηματοδοτούν μια πολιτική για μία καλύτερη και πιο δίκη η κοινωνία, για μία κοινωνία που θέλουμε να προχωράει μπροστά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κερδισμένους και χαμένους», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ συμπλήρωσε: «Η επιλογή της δημοσιονομικής σταθερότητας δεν είναι μία απόφαση λογιστικής φύσεως. Η σταθερότητα είναι κοινωνική πολιτική με βάθος ορίζοντα. Εάν το έδαφος δεν είναι σταθερό δεν μπορείς να χτίσεις πάνω του και νομίζω ότι αυτό το κατάλαβε πολύ καλό στο πετσί της μία ολόκληρη γενιά, η οποία υπέστη το κόστος που της παραδόθηκε από τις προηγούμενες».



Ένα 24ωρο μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν χθες στην ‘Αγκυρα, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «η ουσία της πολιτικής, είναι να βάζεις πέρα και πάνω από όλα το εθνικό συμφέρον, τον τόπο σου. Και σε αυτό το πλαίσιο, συνομιλούμε με όλους τους γείτονές μας, με αυτοπεποίθηση. Με την αυτοπεποίθηση που πηγάζει από τις καθαρές θέσεις στην εξωτερική μας πολιτική». Επίσης πρόσθεσε ότι υπήρξε μία ειλικρινή συζήτηση με τον υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας, όπου συμφωνήθηκε να ενισχυθούν οι εμπορικές σχέσεις. «Δεν έχουμε το φόβο του διαλόγου γιατί διαθέτουμε την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητα των καθαρών θέσεων. Αναζητούμε συγκλίσεις χωρίς να επιτρέπουμε την παραμικρή αμφισβήτηση των εθνικών δικαίων μας» είπε χαρακτηριστικά.



Ο ΒΟΑΚ είναι και θα γίνει το μεγαλύτερο έργο στη χώρα

Σε ότι αφορά την Κρήτη, είπε ότι αποτελεί σημείο αναφοράς και πως «βρίσκεται στο νότο της χώρας μεν, αλλά στο κέντρο των εξελίξεων δε». Επίσης αναφέρθηκε στα έργα υποδομής στο νησί, όπως το ΒΟΑΚ, το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, την ηλεκτρική διασύνδεση, τις φοιτητικές εστίες, το Φράγμα Μπραμιανών και το διπλό φράγμα στο Λασίθι. Μάλιστα επισήμανε ότι η δυναμική της Κρήτης επιβεβαιώνεται και από τα οικονομικά μεγέθη, συμμετέχοντας με 5,1% στη συνολική περιφερειακή παραγωγή της χώρας, ενώ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νησί και φτάνουν τις 153 χιλιάδες, αποτελούν το 10% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων. «Ο ΒΟΑΚ μαζί με το Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν τα έργα τα οποία κανείς ποτέ δεν πίστευε ότι θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα. Το μετρό έγινε, εδώ ακόμη είμαστε σε εκκρεμότητα. Το έργο αυτό όμως θα γίνει και όλες οι ιστορικές εκκρεμότητες αυτής της χώρας μία μία θα υλοποιούνται» είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης που τόνισε ότι ο ΒΟΑΚ είναι ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος που κατασκευάζεται στην Ευρώπη.



Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η παρουσίαση της νέας έρευνας της Grant Thornton «Οι Τάσεις της Τεχνολογίας στο Ελληνικό Επιχειρείν», ενώ στο πλαίσιο αυτής, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες με θεματικές τις «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης μέσω Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» και «Τα Κομβικά Ζητήματα της Εγχώριας Οικονομίας και οι Προκλήσεις του Επιχειρηματικού Τοπίου». Μεταξύ των συμμετεχόντων στις ομιλίες ήταν ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, που αναφέρθηκε εκτενώς στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που αλλάζουν την φυσιογνωμία του νησιού, εστιάζοντας στην κατασκευή του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αίρουν την ενεργειακή απομόνωση και την ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού ‘Αξονα (ΒΟΑΚ) από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία. «Ο πρόλογος του βιβλίου για την Κρήτη της επόμενης δεκαετίας έχει γραφτεί ήδη. Η σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές νησιωτικές περιφέρειες είναι γεγονός», τόνισε ο περιφερειάρχης, παραθέτοντας στοιχεία για τους πόρους που έχουν διοχετευθεί στην οικονομία του νησιού: Έργα ύψους 411 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων την τελευταία πενταετία. Συγχρηματοδοτούμενα έργα που ξεπερνούν τα 605 εκατ. ευρώ. Ολοκλήρωση του προηγούμενου ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση 350 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ.



Επίσης ομιλίες πραγματοποίησαν ο κ. Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Μαρίτα Καράτζη, President & CEO MK Hotel Collection, και η κυρία Χριστίνα Χαλκιαδάκη, διευθύνουσα σύμβουλος της Χαλκιαδάκης Α.Ε.. Με αφορμή τη διοργάνωση της εκδήλωσης, ο διευθύνων σύμβουλος της Grant Thornton, κ. Βασίλης Καζάς, ανέφερε ότι μέσω αυτής, επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός ουσιαστικού διαλόγου στην Κρήτη γύρω από τις προοπτικές ανάπτυξης της επόμενης δεκαετίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.