Πιερρακάκης: Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα υπερηφάνειας και μνήμης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Το παράδειγμα εκείνων που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τα ιδανικά του έθνους υπογραμμίζει σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την Εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο μήνυμά του ο κ. Πιερρακάκης αναφέρει:

«Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα υπερηφάνειας και μνήμης. Τιμούμε εκείνους που υπερασπίστηκαν την ελευθερία και τις αξίες του έθνους μας. Το παράδειγμά τους μάς εμπνέει να υπηρετούμε την πατρίδα με την ίδια αίσθηση καθήκοντος.

Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες!».

28η Οκτωβρίου Κυριάκος Πιερρακάκης

