Πιερρακάκης για τη συνάντηση με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: “Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ”

THESTIVAL TEAM

Με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι οι δυο τους συζήτησαν «για τη δυναμική που διαχρονικά χαρακτηρίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ελλάδα και ΗΠΑ μοιράζονται ένα σταθερό υπόβαθρο εμπιστοσύνης που μας επιτρέπει να κοιτάμε μαζί προς το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση».

«Η Ελλάδα έχει επιστρέψει δυναμικά και γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικός προορισμός για αμερικανικά κεφάλαια. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στενής, στρατηγικής συνεργασίας μας, που θα ενισχύσει τον ρόλο της χώρας ως αξιόπιστου εταίρου και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή μας», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Πιερρακάκης ευχήθηκε στην κυρία Γκιλφόιλ καλή επιτυχία στα καθήκοντά της, προς όφελος των ιστορικά στενών σχέσεων μεταξύ των δύο λαών και των μεγάλων προοπτικών που υπάρχουν για τη διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη

“Καλωσόρισα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle. Συζητήσαμε για τη δυναμική που διαχρονικά χαρακτηρίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ελλάδα και ΗΠΑ μοιράζονται ένα σταθερό υπόβαθρο εμπιστοσύνης που μας επιτρέπει να κοιτάμε μαζί προς το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Η Ελλάδα έχει επιστρέψει δυναμικά και γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικός προορισμός για αμερικανικά κεφάλαια. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στενής, στρατηγικής συνεργασίας μας, που θα ενισχύσει τον ρόλο της χώρας ως αξιόπιστου εταίρου και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή μας.

Ευχήθηκα στη νέα Πρέσβη καλή επιτυχία στα καθήκοντά της προς όφελος των ιστορικά στενών σχέσεων μεταξύ των λαών και των χωρών μας και των μεγάλων προοπτικών διεύρυνσης της διμερούς μας συνεργασίας”.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Κυριάκος Πιερρακάκης

