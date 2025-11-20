MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης για τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου περί διαδοχής στο Eurogroup: Εξαιρετικά τιμητική, αλλά πρόωρη η συζήτηση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η πρώτη πολιτική συζήτηση για τη διαδοχή στην ηγεσία του Eurogroup θα γίνει «εκεί που πρέπει, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως τόνισε ο υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ σχετικά με τα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου που τον τοποθετούν στο «κάδρο» της διαδοχής του Πασκάλ Ντόναχιου στην προεδρία του Eurogroup, ο κύκλος των επίσημων επαφών και των διεργασιών δεν έχει ακόμη ανοίξει, και πως η δημόσια κουβέντα που γίνεται αυτές τις ημέρες δεν αντανακλά την πραγματική φάση στην οποία βρίσκονται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε τις διεθνείς αναφορές στη χώρα μας σχετικά με την «κούρσα» διαδοχής ως «εξαιρετικά τιμητική για τη χώρα», σημειώνοντας όμως ότι κάθε συζήτηση για υποψηφιότητες πρέπει να γίνει στον κατάλληλο χρόνο και με τον θεσμικό τρόπο που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

«Είναι εξαιρετικά τιμητικό για την Ελλάδα, αν το σκεφτεί κανείς, δέκα χρόνια μετά ενός ρίσκου που παραλίγο να φύγουμε από το ευρώ, το πώς αναδύεται το όνομα της Ελλάδας ως μιας υποψήφιας χώρας για την προεδρία ενός τόσο σημαντικού ευρωπαϊκού θεσμού όπως το Eurogroup», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας όμως ότι η διαδικασία απαιτεί πολιτικές συναινέσεις εντός των ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ο υπουργός κατέστησε σαφές ότι όταν ξεκινήσουν οι επίσημες διεργασίες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργάνων και των πολιτικών οικογενειών, τότε θα υπάρξουν και συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης «οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι εξαιρετικά πρόωρη. Θα υπάρξουν διαδικασίες, θα υπάρξουν αρχαιρεσίες, θα γίνουν σχετικές διαβουλεύσεις στο Eurogroup σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών, θα γίνουν de facto διαβουλεύσεις σε επίπεδο ηγετών κρατών και κυβερνήσεων, και εμείς θα έχουμε και μια συζήτηση εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Όταν φτάσει εκείνη η ώρα θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα».

Ως τότε, κατέληξε, η προσοχή του οικονομικού επιτελείου παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή του προϋπολογισμού, τη μεταρρυθμιστική ατζέντα και τη συνολική σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας.

Κυριάκος Πιερρακάκης

