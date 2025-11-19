MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup σύμφωνα με το Bloomberg

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μία ξαφνική πολιτική εξέλιξη σημειώθηκε χθες (18/11), με την ανακοίνωση του Ιρλανδού Πασκάλ Ντόναχιου να παραιτείται από τη θέση του Προέδρου του Eurogroup και υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας, προκειμένου να αναλάβει ανώτερο ρόλο στην Παγκόσμια Τράπεζα, εξέλιξη που φέρνει στο προσκήνιο και το όνομα του Έλληνα υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ως πιθανό υποψήφιο για τη διαδοχή.

Με την κενή θέση πλέον στην προεδρία του Eurogroup, το Bloomberg, αναφέρει ότι μεταξύ των ονομάτων που εξετάζονται για τη διαδοχή βρίσκεται και ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με τις πιθανότητες να είναι αρκετές.

Το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει προς το παρόν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις πληροφορίες, ωστόσο η πιθανότητα ελληνικής υποψηφιότητας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης

