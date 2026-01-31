MENOY

Πέθανε το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ακριτίδης

Έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, ο Νίκος Ακριτίδης, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που συνέδεσε το όνομά του με την πορεία του κόμματος στην Θεσσαλονίκη.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ το 1974, υπήρξε μέλος του πρώτου οργανωτικού κλιμακίου του Κινήματος για την Κεντρική Μακεδονία και μέλος της τριμελούς γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης από το 1974 έως το 1977.

Το 1977 εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής ΠΑΣΟΚ Εκλογική περιφέρεια Α΄Θεσσαλονίκης και εκλεγόταν συνεχώς μέχρι και το 2000.

Στις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου χρημάτισε υπουργός Εμπορίου και Συγκοινωνιών.

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Ο Νίκος Ακριτίδης υπηρέτησε τη δημόσια ζωή και τη Δημοκρατική Παράταξη με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση στις αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και διαδραμάτισε ενεργό ρόλο ως μέλος του πρώτου οργανωτικού κλιμακίου του Κινήματος για την Κεντρική Μακεδονία και μέλος της τριμελούς γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης από το 1974 έως το 1977. Από το 1977 μέχρι το 2000 εκλεγόταν βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, ενώ διετέλεσε υπουργός Εμπορίου και Συγκοινωνιών.

Ο Νίκος Ακριτίδης ήταν ένας πολιτικός με καθαρό λόγο, σταθερές αξίες και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα των πολιτών.

Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και θλίψη.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

