ΠΑΣΟΚ: “Περιορισμένα και αποσπασματικά τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια”

Κριτική στα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ασκεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, κάνοντας λόγο για παρεμβάσεις που προσφέρουν μεν κάποια ανακούφιση, αλλά δεν αντιμετωπίζουν την ουσία του προβλήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μέτρα κινούνται στη «λογική των επιδοτήσεων», η οποία –όπως επισημαίνεται– δεν αποτελεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική απέναντι στην έκταση και τη σοβαρότητα της κρίσης. Το κόμμα υποστηρίζει ότι η επιλογή αυτή δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, καθώς το κράτος εισπράττει αυξημένα έσοδα από έμμεσους φόρους και στη συνέχεια επιστρέφει μέρος αυτών στους πολίτες μέσω επιδομάτων, χωρίς ουσιαστική ανάσχεση της ακρίβειας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απουσία μέτρων για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε καύσιμα και βασικά αγαθά, τα οποία –κατά το ΠΑΣΟΚ– θα μπορούσαν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Παράλληλα, το κόμμα επισημαίνει ότι από το κυβερνητικό πακέτο απουσιάζουν στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενεργοβόρο βιομηχανία, η οποία συνεχίζει να επιβαρύνεται από το υψηλό ενεργειακό κόστος, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητά της.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος και για αδυναμίες στους μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς, με αιχμές για ανεπαρκή εποπτεία στην εφαρμογή των μέτρων, αλλά και για ελλιπή αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας σε περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων.

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, αφήνοντας –όπως υποστηρίζει– ανεξέλεγκτα τα περιθώρια κέρδους τους εν μέσω κρίσης.

Συνολικά, το κόμμα χαρακτηρίζει την κυβερνητική πολιτική ως αποσπασματική, εκτιμώντας ότι οδηγεί σε διαχείριση των συνεπειών και όχι σε ουσιαστική αντιμετώπιση των αιτίων της κρίσης.

Ως εναλλακτική πρόταση, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής προτείνει τη μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ για όσο διαρκεί η κρίση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια πιο δίκαιη και αποτελεσματική παρέμβαση που θα περιορίσει την ακρίβεια στη βάση της και θα στηρίξει συνολικά την οικονομία.