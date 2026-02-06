MENOY

ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τον Ν. Ανδρουλάκη η εισαγγελική πρόταση για τις υποκλοπές

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Η σημερινή πρόταση του Εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές αποτελεί μια ακόμα δικαίωση στον αγώνα που αταλάντευτα δίνει εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια πλέον ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Ν. Ανδρουλάκης», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι «για την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων ασφαλώς θα κρίνει και θα αποφανθεί το Δικαστήριο».

«Όμως», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, «είναι σημαντικό που ένας εισαγγελικός λειτουργός, με πλήρη εποπτεία της υπόθεσης και του αποδεικτικού υλικού, διαπιστώνει αυτό που από την πρώτη στιγμή ισχυρίστηκε ο Ν. Ανδρουλάκης για την υπόθεση του Predator, πριν ακόμα γίνει γνωστή η παρακολούθησή του από την ΕΥΠ: Η υπόθεση του παράνομου λογισμικού με στόχο πολιτικά πρόσωπα και δημόσιους λειτουργούς θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία του Πολιτεύματος και των θεσμών εν γένει». Προσθέτει ότι «για αυτό ο Ν. Ανδρουλάκης ούτε μια στιγμή δεν δίστασε να απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη και δεν έπαυσε να επιδιώκει την κάθαρση του σκανδάλου, σε αντίθεση με άλλους που είχαν και εκείνοι υποχρέωση να κάνουν το ίδιο, επέλεξαν ωστόσο να κρύβονται».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «είναι επίσης σημαντικό που ο εισαγγελικός λειτουργός συσχέτισε τη λίστα των θυμάτων του Predator με τους στόχους των επισυνδέσεων της ΕΥΠ και αναρωτήθηκε για την πραγματική σχέση των δύο κέντρων, φωτίζοντας αυτήν την πτυχή της υπόθεσης που για τον Ν. Ανδρουλάκη δεν έχει τελειώσει». «Αυτή η πτυχή», υπογραμμίζει καταληκτικά, «θα φωτιστεί εκ νέου, και εκ των πραγμάτων, όταν υποχρεωθεί, υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης, η Κυβέρνηση να δώσει στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ την τεκμηρίωση της παρακολούθησής του».

