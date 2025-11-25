Παππάς για την “Ιθάκη”: Ο Τσίπρας παίρνει την ευθύνη για τις τηλεοπτικές άδειες, το ίδιο κάνω και εγώ

Στο βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ο βουλευτής του κόμματος, Νίκος Παππάς, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ψυχραιμίας προς τα στελέχη, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση γύρω από τις επιλογές της περιόδου διακυβέρνησης πρέπει να γίνεται με νηφαλιότητα.

Αναφερόμενος ειδικά στην «Ιθάκη» και στον τρόπο με τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός επανεξετάζει τις κομβικές αποφάσεις της περιόδου 2015, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε: «Ο Τσίπρας επανατοποθετείται για την κρισιμότερη των επιλογών, την στρατηγικότερη των επιλογών που ήταν ότι κληρονόμησε μία χώρα χρεοκοπημένη, διαπραγματεύτηκε απέναντι σε θεούς και δαίμονες, έκανε την επιλογή του δημοψηφίσματος και νέες εκλογές των Σεπτέμβρη».

Στο επίμαχο κεφάλαιο για τις τηλεοπτικές άδειες, ο Νίκος Παππάς υπογράμμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη και ότι το ίδιο πράττει και ο ίδιος για τις αποφάσεις της περιόδου όπου είχε την αρμοδιότητα ως υπουργός: «Ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει την ευθύνη και τον τιμά και παίρνω κι εγώ την ευθύνη, ως Υπουργός του», είπε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι η προσπάθεια ρύθμισης του τηλεοπτικού τοπίου ήταν κεντρική στρατηγική επιλογή της τότε κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό του κόμματος μετά την κυκλοφορία της «Ιθάκης», σημειώνοντας ότι απαιτείται ψυχραιμία και πολιτική συζήτηση επί της ουσίας, χωρίς προσωπικές εντάσεις. Όπως επισήμανε, τα στελέχη οφείλουν να αντιμετωπίσουν τις αναφορές και τις κρίσεις του πρώην πρωθυπουργού με πολιτικούς όρους και να επικεντρωθούν στην επόμενη ημέρα του χώρου της Κεντροαριστεράς και της αντιπολίτευσης.

Ο Νίκος Παππάς προσέφερε στους δύο παρουσιαστές το δικό του βιβλίο, στο οποίο τον πρόλογο έχει γράψει ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι ένας πρόλογος για τον οποίο είμαι πραγματικά ευγνώμων».