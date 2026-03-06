MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαθανάσης: Η ελληνική οικονομία έτοιμη να αντιμετωπίσει τις διεθνείς προκλήσεις

Στις διεθνείς εξελίξεις και τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, σημειώνοντας ότι η ελληνική οικονομία πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει όποιες προκλήσεις εμφανιστούν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε ότι «έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι όποτε έχουμε κρίσεις, η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στηρίζοντας τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Σήμερα, έχουμε μια οικονομία και μια ανάπτυξη που είναι υπερδιπλάσια της Ευρώπης. Όσο η ελληνική οικονομία είναι καλά, μπορούμε να έχουμε τα μέτρα και τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες».

Συμπλήρωσε ότι «η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι παρακολουθεί ψύχραιμα τις εξελίξεις και όταν απαιτηθεί, παρεμβαίνει. Είναι σημαντικό ότι η οικονομία μας μπορεί να δώσει τη στήριξη, όταν απαιτηθεί».

Την ίδια ώρα, ο κ. Παπαθανάσης επισήμανε ότι οι έλεγχοι στην αγορά είναι αυξημένοι. «Δημιουργήσαμε τις συνθήκες και τις υπηρεσίες για να γίνονται έλεγχοι. Με τη δημιουργία της ΑΑΔΕ, θα είμαστε πολύ κοντά ώστε να μην υπάρχει το φαινόμενο της αισχροκέρδειας», ανέφερε.

Νίκος Παπαθανάσης

