Παπαϊωάννου για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Κάπου έσπασε ο κρίκος της αλυσίδας στην ασφάλεια – Εάν προκύψουν ευθύνες, θα υπάρξουν επιπτώσεις

Ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου έστειλε σαφή μηνύματα για την ανάγκη απόδοσης ευθυνών αλλά και για την άμεση εφαρμογή των σχεδίων ασφάλειας στα πανεπιστήμια, μιλώντας στο ΕΡΤNews το πρωί της Τρίτης (10/2), στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων, που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (8/2) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια παράτυπου πάρτι.

Ο υφυπουργός ξεκίνησε εκφράζοντας τη συμπαράσταση και την αγάπη του προς τον αστυνομικό που τραυματίστηκε από ρίψη μολότοφ και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια εντός των πανεπιστημίων αποτελεί ζήτημα δημοσίου συμφέροντος.

Αναφερόμενος στα σχέδια ασφαλείας των ΑΕΙ, ο κ. Παπαϊωάννου υπενθύμισε ότι «μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου είχαν ολοκληρωθεί και παραδοθεί τα σχέδια ασφαλείας όλων των πανεπιστημίων», επισημαίνοντας ωστόσο ότι στην προκειμένη περίπτωση «είναι προφανές ότι κάτι δεν λειτούργησε σωστά».

«Έχουμε 24 δημόσια πανεπιστήμια. Είναι δυνατόν ποτέ ο υπουργός ή η πολιτική ηγεσία να γνωρίζει τη χωροταξία και τις ιδιαίτερες ανάγκες επικινδυνότητας του κάθε πανεπιστημίου;» διερωτήθηκε, τονίζοντας ότι «στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου, το κάθε πανεπιστήμιο καταθέτει το σχέδιο ασφάλειάς του, όπου προβλέπονται ρητά οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση βίαιης εισόδου σε χώρους που δεν επιτρέπεται».

«Είμαι πεπεισμένος ότι κάπου ο κρίκος της αλυσίδας των διαδικασιών έσπασε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «για να μπουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα, κάτι δεν έγινε καλά». Όπως σημείωσε, «δεν σημαίνει ότι όλα έγιναν τέλεια», επισημαίνοντας ότι τα σοβαρότερα επεισόδια και οι φθορές σημειώθηκαν αφού οι ομάδες εξήλθαν από τον χώρο του πανεπιστημίου.

Ο υφυπουργός αποκάλυψε ότι τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του πρύτανη του ΑΠΘ, Κυριάκου Αναστασιάδη, με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και τον ίδιο, ως αρμόδιο υφυπουργό. «Τα ερωτήματα είναι εύλογα και ζητούν απαντήσεις», είπε, αναφερόμενος στο εάν η Πρυτανεία γνώριζε για την εκδήλωση, εάν είχε δοθεί άδεια, αν είχε ζητηθεί συνδρομή της αστυνομίας ή είχε ενημερωθεί η εταιρεία φύλαξης.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου, «υπάρχει επίσημο έγγραφο από την Πρυτανεία που δεν έδινε άδεια για τη διενέργεια αυτής της κοινωνικής εκδήλωσης», διευκρινίζοντας όμως ότι «πρέπει να μελετηθεί το δελτίο συμβάντων, η αναφορά της αστυνομίας και αναμένουμε και την αναφορά της εταιρείας φύλαξης».

«Δεν είναι μόνο ο πρύτανης ή οι πρυτανικές αρχές», υπογράμμισε. «Υπάρχει η εταιρεία φύλαξης, υπάρχει ο κοσμήτορας, υπάρχει η μονάδα ασφάλειας του πανεπιστημίου. Όλοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία».

Απαντώντας στο ερώτημα για πιθανές επιπτώσεις, ο υφυπουργός ήταν ξεκάθαρος: «Από τη στιγμή που μελετάται η υπόθεση, το υπουργείο θα εκτιμήσει την κατάσταση και αυτό που είναι να γίνει, θα γίνει. Αν χρειαστεί, θα υπάρξουν επιπτώσεις». Και πρόσθεσε με νόημα ότι «αυτή η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν αποδείξει από το 2019 ότι δεν υπάρχει θέμα συγκάλυψης όταν διακυβεύεται το κοινό καλό».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια, δηλώνοντας ότι «με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο» και θυμίζοντας πως «το λέω από το 2019, όταν ήμουν πρύτανης». Όπως εξήγησε, «ελεγχόμενη είσοδος δεν σημαίνει μόνο κάμερες, αλλά και πρόσβαση με κάρτα που να πιστοποιεί ότι ο φοιτητής ανήκει στο συγκεκριμένο ίδρυμα».

«Έχουν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις και οι εφαρμοστικές διατάξεις, είμαστε έτοιμοι στο τεχνικό κομμάτι και όλα αυτά θα εφαρμοστούν άμεσα», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι οι κάμερες στους κοινόχρηστους χώρους θα είναι απολύτως συμβατές με το GDPR.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός προανήγγειλε ότι «το πόρισμα του υπουργείου θα είναι έτοιμο πολύ σύντομα», ξεκαθαρίζοντας πως «θα υπάρξουν επιπτώσεις εφόσον αποδειχθεί ποιος κρίκος έσπασε στο Αριστοτέλειο».