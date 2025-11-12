MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνος Καμμένος σε Αντώνη Σαμαρά με φωτογραφία από τα παλιά: “Ξέρεις εσύ”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με μια ανάρτηση στο Χ ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά με μια παλιά τους φωτογραφία και αινιγματική λεζάντα «ξέρεις εσύ»…

Ο Πάνος Καμμένος ανήρτησε στο Χ μια φωτογραφία του με τον Αντώνη Σαμαρά από τα νεανικά τους χρόνια, όταν και οι δυο ήταν στη Νέα Δημοκρατία.

Και την συνοδεύει με μια αινιγματική λεζάντα, όπου γράφει: «Ξέρεις εσύ…».

Ο Πάνος Καμμένος έχει δηλώσει πως θα επέστρεφε στην πολιτική μόνο αν ο Αντώνης Σαμαράς θα έκανε κόμμα, κάτι που ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ έχει αφήσει ανοικτό.

Πάνος Καμμένος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Η στιγμή που ο άνεμος ξηλώνει σκέπαστρο εστιατορίου στο Καβούρι – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Ν. Ανδρουλάκης: Είμαι συνεχώς δίπλα στον πολίτη και τα προβλήματά του – Υπάρχει πια μία πορεία μη αναστρέψιμη για τη ΝΔ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του πρωτογενούς τομέα της χώρας

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

ΗΠΑ: Συνελήφθη ο τραγουδιστής Akon – Είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του στο Νέο Μεξικό

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Τσουρός για Τούνη: Το ότι έπρεπε όλοι μέσα στη δικαστική αίθουσα να δούνε το βίντεο, είναι εξευτελιστικό

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Τρύφωνας Σαμαράς: Αν έφευγα και πήγαινα στο αεροπλάνο, θα γινόταν όλο αυτό και μπορεί να μη ζούσα