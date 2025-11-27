MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Μαρινάκης για την ομιλία Ανδρουλάκη στη Βουλή: Είστε βαθύτατα εκτεθειμένος. Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Ο κ. Ανδρουλάκης, αντί να απολογηθεί για τη σημερινή κατασυκοφάντηση του πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, επέμεινε στα ψέματα με οργισμένο ύφος», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικές εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Μάλιστα, για να “αποδείξει” τα λεγόμενά του, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής και σχετικό δημοσίευμα από παλιότερο φύλλο εφημερίδας. Από την ανάγνωση του σχετικού εγγράφου που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναδεικνύεται περίτρανα ότι είναι ένας κοινός συκοφάντης. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρεται σε προ 20ετίας γάμο συγγενικού προσώπου του κ. Ξυλούρη στον οποίο κουμπάρος ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Κοινώς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπεριφερόμενος ως τρολ του διαδικτύου, δίχως να ελέγξει μια ανακριβή πληροφορία, έσπευσε να την υιοθετήσει και μάλιστα επέμεινε στο λάθος του» σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και καταλήγει:

«Κύριε Ανδρουλάκη είστε βαθύτατα εκτεθειμένος. Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη»

Παύλος Μαρινάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει γνωστή ψαροταβέρνα μετά από 13 χρόνια στην Καλαμαριά

ΔΙΕΘΝΗ 20 λεπτά πριν

Νεκρός 30χρονος γυμναστής! Έτρωγε μόνο junk food για εβδομάδες

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Καρχαρίας κατασπάραξε 20χρονη στην Αυστραλία – Ένας ακόμα σοβαρά τραυματίας από την επίθεση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ώρα πριν

ΑΑΔΕ: Όλα όσα αλλάζουν στις συναλλαγές με IRIS από την 1η Δεκεμβρίου

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Χατζηγιάννης: Αναβάλλονται εμφανίσεις του για λόγους υγείας – “Ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί, υποτροπίασε”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας