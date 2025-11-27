Π. Μαρινάκης για την ομιλία Ανδρουλάκη στη Βουλή: Είστε βαθύτατα εκτεθειμένος. Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη

«Ο κ. Ανδρουλάκης, αντί να απολογηθεί για τη σημερινή κατασυκοφάντηση του πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, επέμεινε στα ψέματα με οργισμένο ύφος», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικές εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Μάλιστα, για να “αποδείξει” τα λεγόμενά του, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής και σχετικό δημοσίευμα από παλιότερο φύλλο εφημερίδας. Από την ανάγνωση του σχετικού εγγράφου που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναδεικνύεται περίτρανα ότι είναι ένας κοινός συκοφάντης. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρεται σε προ 20ετίας γάμο συγγενικού προσώπου του κ. Ξυλούρη στον οποίο κουμπάρος ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Κοινώς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπεριφερόμενος ως τρολ του διαδικτύου, δίχως να ελέγξει μια ανακριβή πληροφορία, έσπευσε να την υιοθετήσει και μάλιστα επέμεινε στο λάθος του» σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και καταλήγει:

«Κύριε Ανδρουλάκη είστε βαθύτατα εκτεθειμένος. Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη»